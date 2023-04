Wechsel im Vorstand und neue Mitglieder im Kulturverein Sulingen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Der neue Vorstand des Kulturvereins Sulingen: Karin Altrogge, Karin Michaelis-Hatje, Claus Freye, Kerstin Melloh-Kordes, Ariane Hanselmann, Werner Focke, Stephan Timpke, Sven Bösselmann, Patrick Bade und Gunter Koop (von links). © Kulturverein Sulingen

Sulingen – Mitgliederschwund? Nicht im Kulturverein Sulingen: Seit 2022 sind 38 Mitgliedsanträge auf den Tisch des Vorstandes geflattert. „Ich finde das bemerkenswert“, sagt Werner Focke. „Eben ,für dich, vor Ort und mit Herz‘ “, zitiert Geschäftsführerin Ariane Hanselmann kurz den Slogan des Vereins, den Gunter Koop als Vorsitzender leitet.

Focke ist nicht neu im Kulturverein, aber neu im Vorstand. Aus dem sind mit Helga Becker und Jutta Kölbel-Boelke zwei langjährige Aktive ausgeschieden. Neu in die „Chefetage“ gewählt wurden bei der Jahreshauptversammlung Werner Focke und Sven Bösselmann. Warum haben sie sich für einen Vorstandsposten beworben? „Ich bin ja eher als Konsument bekannt. Vor der Pandemie hatte ich im Durchschnitt 53,5 Konzerte pro Jahr besucht. Aber was die meisten eben nicht wissen ist, dass ich ein großer Fan von Kleinkunst bin.“ Kabarett und Theater ist das, was Focke oft genug aus dem Haus und in die Veranstaltung vor Ort zieht.

Stichwort „vor Ort“: Das will Focke unterstützen. „Für eine Stadt in der Größe von Sulingen ist das ein atemraubendes Programm, was der Kulturverein auf die Beine stellt.“ Auf welchen Programmpunkt in der neuen Saison freut er sich am meisten? „Auf Chin Meyers Auftritt im Januar, das ist intelligentes Kabarett“, sagt Focke.

Neu im Vorstandsteam ist auch Sven Bösselmann. Er mag keinen einzelnen Termin aus der Saisonplanung rausfischen. „Irgendwie freue ich mich auf alles. Aber besonders auf die Veranstaltungen des ,Sommergartens‘, wegen dem tollen Ambiente im Bürgerhausgarten. Außerdem auch auf den Theaterabend ,Das perfekte Geheimnis‘ und das Klassikkonzert mit dem Trio Adorno, beides im Oktober.“

Der neue Vorstand steht in den Startlöchern für die neue Saison – wohlwissend, dass die Erfolge von vor der Pandemie noch nicht wieder eingeholt wurden. Dennoch: Die Versammlung habe gezeigt, wie engagiert die Mitglieder seien, findet Ariane Hanselmann. Viele Wortmeldungen, viel Resonanz, viel Rückenstärkung für die Vorstandsarbeit und die Kultur vor Ort – der Kulturverein reagiert und bietet mit dem Kulturstammtisch weitere Gelegenheiten, mit dem Vorstand und untereinander ins Gespräch zu kommen.

Stephan Timpke, stellvertretender Vorsitzender, nennt den 7. Juli als ersten Termin für den Stammtisch, Ort und Uhrzeit müssen noch gefunden werden. Das Treffen solle abends stattfinden, um auch den berufstätigen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen. Laut Timpke soll der Stammtisch einmal pro Quartal eine zwanglose Zusammenkunft sein, der sich neben Mitgliedern des Vereins gerne auch Interessierte anschließen können.

Vorstandsmitglied Karin Altrogge ist begeistert, dass die Mitglieder Rückmeldungen geben, Vorschläge machen. Laut Hanselmann ist der persönliche Kontakt für viele wichtig: „In Gesprächen werden auch Nicht-Mitglieder neugierig und können motiviert werden, mitzumachen.“ „35 Euro Jahresbeitrag, dazu Vergünstigungen“, erinnert Stephan Timpke.

Zwei der Mitglieder, beide noch relativ neu im Verein, haben sich in der Versammlung bereit erklärt, sich verstärkt um das Kinder- und Jugendprogramm zu kümmern. „Die drei ???“ im Oktober und „Die magische Elfenmission“ im Dezember sind im Programm für Kinder und Jugendliche, das soll aber ausgeweitet werden.