Wasserversorger Sulinger Land hat Spielraum

An den Nachfilterbecken im Kirchdorfer Wasserwerk, in denen Kohlensäure und Mangan aus dem Wasser entfernt werden: Wassermeister Günter Frenkler (links), Dr. Beate Kilb und Jan Lehmkuhl vom Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz.

Sulinger Land – Von Regen keine Spur, die Wetterprognosen verheißen in den nächsten Tagen Rekordhitze – da steigt die Nachfrage nach der Ware, mit der die Wasserversorgung Sulinger Land handelt, stark an. Lässt sich die noch problemlos befriedigen? „Für Otto Normalverbraucher ist alles im grünen Bereich“, formuliert es Andreas Geyer, Geschäftsführer des kommunalen Zweckverbandes.

„Wir sind bei einem Wasserwerk, dem in Kirchdorf, an der oberen Kapazitätsgrenze, aber wir sprechen im Bedarfsfall auch mit Großabnehmern, dass sie, zeitlich eingeschränkt, kein Wasser entnehmen, etwa für die Feldberegnung.“ Das habe im vergangenen Jahr problemlos funktioniert. „Die Bevölkerung hat momentan keine Einschränkungen zu erwarten“, versichert Geyer. Tatsächlich hätte die Wasserversorgung notfalls die Möglichkeit, Verbote auszusprechen, „ich bin aber sehr dafür, dass man die Situation einfach erklärt. Dann stößt man auch auf Verständnis.“

Was die Wasserrechte anbelangt, dürfe der Zweckverband bis zu 4,1 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr fördern – im Vorjahr, mit lang anhaltender Hitze und Trockenheit, wurden es 3,1 Millionen Kubikmeter. „Also wir haben noch Luft nach oben. Aber es geht ja auch darum: Wie viel Wasser pro Stunde können wir aufbereiten, wie viel Speicher haben wir zur Verfügung, wie viel können wir rechnerisch abgeben? Die Pumpen können mehr fördern, als wir aufbereiten können, das hängt auch mit den Spitzenlastabnahmen zusammen, etwa für die Feuerlöschwasserversorgung.“

Die höchste Abgabemenge 2018 waren gut 14 600 Kubikmeter pro Tag. „Da haben wir, rein rechnerisch, noch ein bisschen Kapazität, was die Leistung der Pumpen angeht. Viel in Sulingen und Schwaförden, etwas weniger in Kirchdorf, aber dort sind die Abnahmen höher. Weil die Netze zusammenhängen, können wir das Wasserwerk in Schwaförden ,ein wenig hochregeln‘ und es kommt mehr in Kirchdorf an, einfach ausgedrückt.“ Im vergangenen Jahr ging es an Tagen mit um die 40 Grad Celsius an die Kapazitätsgrenze. „Wir sind gerade dabei, Konzepte zu entwickeln, dass wir für solche Fälle mehr Reserve haben.“

Je heißer es wird, desto höher wird der Verbrauch: „Insbesondere dann, wenn um 17 Uhr ein Großteil der Bevölkerung nach getaner Arbeit nach Hause kommt. Dann wird geduscht, der Rasen bewässert, das merken wir ganz extrem.“ Andreas Geyer vermutet, dass sich viele von allein beim Sprengen zurückhalten. „Ein zweischneidiges Schwert: Wir haben bei dem Starkregen vor anderthalb Wochen wieder gesehen, dass bewässerte Rasenflächen den Niederschlag aufnahmen, bei den nicht bewässerten stand das Wasser auf dem Rasen.“ Dennoch: „Man sollte sinnvoll mit der Wassernutzung umgehen.“

An zwei Tagen hat gerade Dr. Beate Kilb vom IWW Zentrum Wasser in Mülheim an der Ruhr, im Auftrag des Gesundheitsamtes des Landkreises, die Anlagen der Wasserversorgung Sulinger Land der turnusgemäß alle drei Jahre anstehenden Überprüfung unterzogen: „Man fängt an bei den Brunnenstuben, bei den Rohwässern, dann geht es weiter zu den Aufbereitungsanlagen bei den Wasserwerken Sulingen, Kirchdorf und Schwaförden.

Man guckt, ob alles den Regeln der Technik entspricht, ordnungsgemäß gewartet und dokumentiert wird“, fasst sie am Dienstagnachmittag bei der Abschlussbesprechung mit Wassermeister Günter Frenkler und Jan Lehmkuhl vom Gesundheitsamt im Kirchdorfer Wasserwerk ihre Aufgaben zusammen. Das Wasser werde natürlich auch regelmäßig beprobt, das falle aber nicht in ihr Ressort. „Schulnoten“ für die Einrichtungen vergibt Dr. Kilb nicht: „Es gibt eine Dokumentation der Anlagen und es wird, falls vorhanden, auf Mängel oder Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen – aber in der Regel sind die Wasserwerke hier im Landkreis alle tipptopp in Ordnung.“ Auch bei der Wasserversorgung Sulinger Land sei das der Fall.