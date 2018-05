MSG Sulinger Land baut Attraktionen weiter aus

Sulingen - Langsam (aber sicher) biegen die Mitglieder der Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land mit den Vorbereitungen der 31. ADAC-Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ (3. bis 5. Mai) auf der Zielgeraden ein. Ein Hauptaugenmerk legen die Organisatoren auf den Zuschauerrundkurs im und am Gewerbegebiet an der Diepholzer Straße.

„Gerade da kommen die Zuschauer auf ihre Kosten“, sagt Rallye-Teilnehmer und MSG-Mitglied Christian Riedemann. Gegen 19.30 Uhr wollen die Rallyeleiter Michael Thiesing und Reinhard Pobantz im Bereich ATS / Dekra das erste der 75 Teams in den Parcours schicken. Christian Riedemann: „Wir richten, wie in den Vorjahren, im Gewerbegebiet zwei Zuschauerpunkte ein; einen im Bereich der Schotterdriftkurve auf dem Gelände der Spedition Wortmann, einen zweiten bei ATS.“

Neu in diesem Jahr: Die Sprungkuppe auf dem Speditionsgelände habe man von der Strecke entfernt. „Dafür richten wir eine Wasserdurchfahrt ein. Das gibt sicherlich spektakuläre Bilder“, sagt der Vize-Meister der Saison 2016 der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Damit kein Besucher Bilder von der Strecke verpasst, werde im Bereich der Wertungsprüfung eine Video-Leinwand aufgebaut.

Start von Riedemann gilt als Überraschung

Christian Riedemann, der 2016 die Sulinger Rallye gewann, verrät eine weitere Neuerung: „Wir werden in diesem Jahr in Gruppenstarts in die Wertungsprüfung geschickt.“ Klartext: „Alle zehn Sekunden wird ein Fahrzeug auf die Strecke gehen. Da sind spannende Überholmanöver vorprogrammiert.“

Dass Riedemann in Sulingen, ein gutes Jahr nach seinem schweren Unfall bei der Rallye Vogelsberg (Hessen), wieder an den Start geht, gilt in Fachkreisen als Überraschung.

Mit seinem Beifahrer Michael Wenzel lenkt er einen Skoda Fabia R5 des belgischen BMA-Teams in die insgesamt 13 Wertungsprüfungen. „Ich freue mich sehr nach einem Jahr Pause wieder in Sulingen am Start zu stehen und vor heimischen Publikum eine Riesen-Show bieten zu können. Ich hoffe, dass sich am Freitagabend die ganz Stadt im Umfeld der Diepholzer Straße aufhält.“

Riedemann ist am Wochenende nicht der einzige Starter aus der Region: Ebenfalls aus dem Stall der MSG Sulinger Land kommen Noël Pohl aus Bahrenborstel mit Beifahrer Jan-Niklas Kniehase aus Harbergen. Sie bewegen einen Citroën DS 3 R1 vom ADAC Weser-Ems in der Division sechs.

In der Division acht, die nur für die Teilnehmer des ADAC Opel Rallye Cups vorgesehen ist, startet Nico Knacker vom MSC Siedenburg mit seinem Beifahrer Enrico-Flores Trigo. In der Division fünf tummeln sich Matthias Rathkamp vom AMC Asendorf und Beifahrerin Larissa Knacker vom MSC Siedenburg in einem Ford Fiesta ST sowie Olaf Müller und Beifahrer Christian Lemke vom AMC Asendorf im Citroën C2R2 Max.

Start am Freitagabend

Offizieller Start der Rallye ist am Freitag schon um 18.15 Uhr vom Gewerbegebiet an der Diepholzer Straße aus. Ansteuern werden die Fahrer zunächst die erste von zwei Wertungsprüfungen im Bereich der Gemeinde Bahrenborstel. Zwischen den Wertungsprüfungen kommen die Fahrer mit ihren Fahrzeugen zurück nach Sulingen, um sich auf der Strecke im Gewerbegebiet vorzustellen.

Tickets für die Zuschauerbereiche, speziell für Freitag in Sulingen und für Sonnabend auf dem IVG-Gelände in Steyerberg, sind auch online erhältlich. Sie können über die Portale ADticket und Reservix Tages- und Wochenend- sowie VIP-Tickets bezogen werden. „So gelangen Besucher schneller in den Zuschauerbereich und müssen nicht lange anstehen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Der Zeitplan des zweiten Rallye-Tages, des Sonnabends, führt die Teilnehmer zunächst zu Wertungsprüfungen nach Borstel und dann zum IVG-Gelände nach Steyerberg. Der Zuschauerbereich auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots ist über das Mainscher Tor zu erreichen. Am Nachmittag stehen dann Wertungsprüfungen bei Nienstedt, Sudwalde und Brake auf dem Programm.

Inoffizieller Start der Rallye 2018 ist am Donnerstag, 3. Mai, mit dem sogenannten Shakedown. In Nechtelsen haben die Teilnehmer von 17 bis 20 Uhr Gelegenheit, ihre Fahrzeuge vor dem offiziellen Start der Rallye noch einmal zu testen.

Die Sulinger Rallye ist auch in diesem Jahr Teil der ADAC Rallye Masters, der Deutschen Rallye Meisterschaft und der FIA Benelux Rally Trophy.

www.rallye-sulingen.de

Rubriklistenbild: © Mediengruppe Kreiszeitung / Zumaya