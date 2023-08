Was macht eigentlich ein Bürgermeister den ganzen Tag?

Die drei Ferienreporterinnen mit Nina Reißler aus dem „Jozz“ (rechts) zu Besuch bei Bürgermeister Patrick Bade. © Stadt Sulingen

Sulingen – Im Rahmen des Ferienprogramms des Sulinger Jugendzentrums „Jozz“ schreiben in diesem Jahr Kinder in loser Folge über das, was sie an Themen in Sulingen interessiert. Für den heutigen Artikel befragten die Ferienreporterinnen Melina, Lilly und Johanna Sulingens Bürgermeister Patrick Bade.

Herr Bade, wir haben uns gefragt, was man tun muss, um Bürgermeister zu werden.

Bürgermeister kann fast jeder werden. Es gibt keine großen Voraussetzungen, so lange man zwischen 23 und 67 Jahre alt ist, deutscher Staatsbürger ist und keine Vorstrafen hat.

Warum sind das meistens Männer?

Tatsächlich haben wir im ganzen Landkreis nur eine Bürgermeisterin, Suse Laue aus Syke. Ich finde es sehr schade, aber ich kann nicht sagen, woran das liegt. Es gibt auch Mentorenprogramme für Frauen in der Politik, die durchaus wahrgenommen werden. Zumindest haben wir einige weibliche Mitglieder im Stadtrat, mehr sogar als in der letzten Wahlperiode.

Was müssen Sie den ganzen Tag so erledigen? Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Man kümmert sich von A bis Z um alles, was in der Stadt passiert oder passieren soll: von Verkehr, über Kindergärten, Schulen, bis hin zu Straßenbau und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Kein Tag ist gleich. Einmal im Monat ist ein Treffen mit allen 15 Bürgermeistern aus dem Landkreis und dem Landrat, wo wir uns über Themen austauschen, die uns beschäftigen. Außerdem ist der Haushalt, also die Finanzen, ein großes Thema: Was kann die Stadt sich leisten, was nicht? Die Schwimmbäder oder das Jugendzentrum, das sind zum Beispiel freiwillige Aufgaben, die leisten wir uns aber, weil uns das wichtig ist. Jede Aufgabe hat ihren Reiz. Für mich waren alle erstmal neu und spannend. Besonders gut gefallen mir Termine wie heute oder ich habe mal zwei dritte Klassen besucht, die mich eingeladen haben und mich mit Fragen bombardiert und gelöchert haben. Das hat mir total Spaß gemacht.

Wie findet Ihre Familie Ihr Amt als Bürgermeister? Haben Sie auch noch Zeit für Ihre Familie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Das erste Jahr als Bürgermeister war schon hart für meine Familie, die wussten vorher auch nicht, was das für sie bedeuten würde. Meine Frau wurde zum Beispiel beim Schwimmen öfter angesprochen, sie solle mir ausrichten, dass dies oder das kaputt ist oder geändert werden soll. Aber das ist nicht ihre Aufgabe, dafür habe ich eine Sprechstunde. Meine Kinder, die haben es ganz gut weg gesteckt, denke ich. Trotzdem sind sie am Anfang echt zu kurz gekommen, weil man an allen Veranstaltungen teilnimmt, die Vereine, alle Institutionen und Ämter kennenlernen möchte, das war sehr zeitintensiv. Ich nehme mir so langsam wieder die Zeit, mehr mit meiner Familie zu machen. Wir wandern total gerne. Ich war mit meinem Sohn gerade in der Sächsischen Schweiz und im Indoor Kletterpark, oder wir gehen Schwimmen und ins Kino. Irgendwas, wo man nicht so viel nachdenken muss und sich auspowern kann, ich denke schon den ganzen Tag so viel nach.

Äußern Ihre Kinder manchmal Wünsche, die Sie dann umsetzen sollen? Gehen Sie auch selbst manchmal durch die Straßen und schauen sich an, was nicht so toll ist oder was Sie gerne ändern würden?

Ja, meine Frau und meine Kinder tragen schon mal Wünsche an mich heran, aber die behandele ich nicht vorrangig. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, damit bin ich auch besser ansprechbar als wenn ich im Auto sitze. Dann schaue ich mir außerdem die Straßen und Spielplätze an, ob da ein Mülleimer geleert werden muss oder ein Spielgerät kaputt ist.

Wenn wir uns zum Beispiel eine größere Rutsche für das Schwimmbad wünschen, wem können wir unsere Ideen erzählen und haben wir überhaupt eine Chance, dass es gemacht wird?

Ja, das war auch ein Wunsch, den die Kinder in der Grundschule hatten, sie haben mir deswegen einen Brief geschrieben. Ich habe sie gebeten, ein paar Bilder zu malen, wie die Rutsche so aussehen könnte, und da sind ganz tolle Vorschläge rausgekommen. Fast alle wollten eine Ampel, das fand ich ganz witzig, Sicherheit ist scheinbar ein Thema. Natürlich müssen wir immer schauen, wie es finanziert werden kann, aber manchmal hat man Glück, dass es Förderprogramme gibt, wo man Unterstützung für solche Projekte bekommt. Ich habe einmal im Monat eine Sprechstunde, da muss man auch keinen Termin machen, dort tragen auch häufiger Kinder mit ihren Eltern ihre Wünsche vor. Außerdem gibt es den Ausschuss für Schule, Soziales und Jugend, da sind auch die Elternvertreter dabei, über die könnte man ebenfalls einen Wunsch weitergeben. Und im Prinzip kann man auch alle, die in der Politik oder im Rathaus arbeiten ansprechen.

Sie konnten sich damals mit der Forderung nach einer Hundewiese nicht durchsetzen. Warum war Ihnen das Thema so wichtig?

An den meisten Plätzen in Sulingen ist Leinenpflicht, da kann man die Hunde nicht frei laufen lassen, sie können nicht mit anderen Artgenossen toben oder sozial interagieren. Es fehlt sozusagen ein Spielplatz für Hunde. In Sulingen gibt es über 1 000 Hunde, ich habe auch einen kleinen Beagle.

Können Sie das als Bürgermeister nicht selbst entscheiden oder was müssen Sie machen, damit es akzeptiert wird?

Das ist eine gute Frage! Als ich es damals als Ratsmitglied vorgeschlagen habe, da hatte ich nicht die Mehrheit. Es sollte sich ein Verein gründen, der sich um den Platz kümmert. Jetzt versuchen wir eine geeignete Fläche zu finden. Bei großen Projekten müssen immer die anderen 26 Ratsmitglieder zustimmen.

Uns Kindern ist aufgefallen, dass viele Holzbrücken, Hütten und Bänke in den Parks kaputt sind und nicht repariert werden, warum ist das so?

Es kommt darauf an, ob es ein städtischer Park ist oder zum Beispiel der Bürgerpark am Hallenbad, dann müssen andere sich drum kümmern. Leider haben wir gerade das Problem, dass bei ganz vielen Sachen, wie den Brücken, die jetzt 30 Jahre alt sind, das Holz verwittert und morsch ist. Jetzt bauen wir andere, die halten dann hoffentlich 100 Jahre, dann muss sich der nächste Bürgermeister keine Gedanken darüber machen. Aber wir kommen, ehrlich gesagt, manchmal nicht hinterher. Das ist zum Beispiel traurig beim Wasserspielplatz, da werden laufend Teile kaputtgemacht.

Was möchten Sie in Ihrer Amtszeit speziell für Kinder und Jugendliche noch erreichen?

Wir sind schon seit einigen Jahren dabei die Spielplätze zu erneuern. Was es allerdings noch gar nicht gibt, abgesehen vom „Jozz“, was ja ein Gebäude ist, ist ein Jugendtreffpunkt im Freien, irgendwo in der Stadt, wo man sich zum Schnacken oder zum Sportmachen treffen kann. Je nachdem, was sich die Jugendlichen wünschen. Mit den Jugendarbeitern wollen wir nach Möglichkeit dieses Jahr noch ein Beteiligungsprojekt starten. Ich habe schon Ideen, aber darum geht es nicht, das sollen die Jugendlichen entscheiden.