Was macht das Brot in Sulingen auf der Leiter?

+ © Bartels Einen Kilmerstuten brachte die „Sparkassen-Clique“ den Eltern der kleinen Mila. © Bartels

Sulingen – Schwarz gekleidete Menschen vor dem Gasthaus „Zum schwarzen Ross“ in Sulingen, mit bunten Bändern an ihren Zylindern. Ganz klar – das müssen Hochzeitsbitter sein. Oder? Die Gruppe wartet nicht, dass ihnen jemand die Fahrräder bringt, erklärt Holger Rabbe auf Nachfrage, sondern auf einen Kilmerstuten. Den bringen kurz darauf die übrigen Mitglieder der Gruppe mit, ein 1,50 Meter langes Brot, das auf einer roten Leiter transportiert wird.

Der Brauch komme eigentlich aus dem Südoldenburgischen, erläutert Rabbe, sei aber auch in Rehden, Wagenfeld und Barnstorf verbreitet. Diesmal sei die „Sparkassen-Clique“ unterwegs, um den in Sulingen lebenden Eltern der am 31. März geborenen Mila noch vor ihrem ersten Geburtstag den Stuten zu bringen.

Wie der Heimatbund Oldenburger Münsterland auf seiner Internetseite erklärt, leitet sich der Begriff Kilmer ab von den Worten „Kir“ für Kind und „mer“ für herumtragen; bezeichnet wurde damit die Kindstaufe. Der Brauch geht demnach zurück auf Zeiten, in denen Mütter sich im Wochenbett von den Anstrengungen der Geburt erholen und deswegen etwa sechs Wochen lang nicht für die Familie kochen konnten. Diese Zeit überbrückten die Nachbarn mit dem Stuten, den sie der Familie brachten.

Der Stuten ist ein Weißbrot oder Hefezopf mit Rosinen und Zuckerguss, auf dem in Zuckerbuchstaben der Name des Kindes steht, oft noch verziert mit anderen Geschenken für Eltern und Kind. Verzehrt wird er mit herzhaften Zutaten, vor allem Käse und Wurst. Beides habe man schon vorab als „Ankündigung“ des Besuchs bei den Eltern abgegeben, verrät Rabbe. Für ihren Marschweg hat die Gruppe einen Bollerwagen voller Getränke dabei – und reichlich Zettel mit dem Ereignis angepassten Liedtexten zu bekannten Melodien. Aus „Von den blauen Bergen kommen wir“ wird „Mit dem großen Stuten kommen wir“, statt „Die Gedanken sind frei“ heißt es „Die Getränke sind frei“ – und zum Motiv von „O Tannenbaum“ wird darüber gesungen, wie viele Schnäpse wohl noch vertragen werden. Der Weg führt zudem durch zwei Sulinger Lokale. Rabbe: „Wir besuchen noch Kollegen und lassen den Abend bei den Eltern ausklingen.“