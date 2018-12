Warten auf Post aus den USA

Ingo Winkelmann spendet Stammzellen / „Wenn man helfen kann, sollte man es tun“

Sulingen / Bassum - Ingo Winkelmann ist 38 Jahre alt, stammt aus Bassum. Der Bankkaufmann arbeitet im Controlling der Volksbank in Sulingen. Der Vorstand würdigte jetzt das Engagement des 38-Jährigen, der sein Blut schon 2006 in einer Gemeinschaftsaktion von Volksbank und Deutscher Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hatte typisieren lassen. Im Sommer dieses Jahres kam er der Bitte zur Stammzellenspende der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) nach. Die Stammzellen sollen einer 46-jährigen Frau aus den USA in ihrem Kampf gegen den Krebs helfen.