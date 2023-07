Warten auf den Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus

Von: Harald Bartels

Die Pläne für den Neubau in Klein Lessen vor Augen haben der stellvertretende Ortsbrandmeister Tim-Ole Glozober, Stadtbrandmeister Jens Warner, Ortsbrandmeister Thomas Nordloh und Nicole Kossinna, Leiterin des Teams Ordnungswesen der Sulinger Stadtverwaltung. © Bartels

Klein Lessen – Der neue Standort der Ortsfeuerwehr Klein Lessen ist ein Stück „greifbarer“ geworden: Die Planungen für den Neubau sind weitgehend abgeschlossen, und nun sehen die Mitglieder der Feuerwehr erwartungsvoll dem Beginn der Bauarbeiten entgegen.

Nachdem der Sulinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Bauleitplanung abschloss (wir berichteten), hat das Sulingen Architekturbüro Landwehr und Partner die Unterlagen beim Landkreis eingereicht und den Bauantrag gestellt; die Ausschreibung der Gewerke wird bereits von der Sulinger Stadtverwaltung vorbereitet.

Bereits seit einigen Jahren hofft die Ortsfeuerwehr auf eine Lösung für ihre räumlichen Schwierigkeiten: Das bestehende Feuerwehrhaus ist nicht nur zu klein geworden, sondern entspricht auch nicht mehr den geltenden Standards. Ein Umbau scheiterte daran, dass nicht genügend Fläche zur Verfügung stand, weswegen schließlich für einen Neubau ein Grundstück in der Nähe erworben wurde.

Hier soll ein Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 570 Quadratmetern entstehen. Den größten Teilbereich bildet dabei die Fahrzeughalle mit 221 Quadratmeter Größe sowie die 70 Quadratmeter messende Lagerfläche. Die Halle entspricht künftig den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse, was die Abstände zwischen den Fahrzeugen oder die Ausrüstung mit Absauganlagen für die Fahrzeugabgase, betont Stadtbrandmeister Jens Warner. Mit drei Stellplätzen ist sie bereits für eine mögliche Erweiterung des derzeit zwei Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks der Ortsfeuerwehr ausgelegt.

Weiterhin sehen die Pläne nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume vor, aufgrund des steigenden bürokratischen Aufwands, etwa bei der Einsatzdokumentation, ein Büro für Ortsbrandmeister und Jugendfeuerwehrwart, aber auch bessere Möglichkeiten der „Schwarz-Weiß-Trennung“, also der unterschiedlichen Unterbringung von gereinigter und benutzter Einsatzbekleidung sowie eine kleine Küche.

Eingeplant ist auch ein kleiner Aufenthalts- und Besprechungsraum, aber für gesellige und größere Veranstaltungen, beispielsweise die Jahreshauptversammlung, soll weiterhin das Gemeinschaftshaus genutzt werden – „das war uns bei den Planungen wichtig“, hebt der stellvertretende Ortsbrandmeister Tim-Ole Glozober hervor. Weiter genutzt werden soll zudem der Übungsplatz am Gemeinschaftshaus.

Der Neubau soll – ähnlich wie das Sulinger Feuerwehrhaus – als Stahlhalle errichtet und überwiegend mit Sandwichplatten verkleidet werden. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, und aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird auch eine Anschlussmöglichkeit für ein Notstromaggregat berücksichtigt.

„Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen“, sagt Warner, und das Ziel ist, ihn im Jahr 2024 abzuschließen. Im Haushalt der Stadt Sulingen sind dafür 900 000 Euro eingeplant. Laut Ortsbrandmeister Thomas Nordloh beteiligen sich die Feuerwehrleute aber mit Eigenleistungen am Bau in Abstimmung mit den ausführenden Betrieben.

Mit dem bisherigen Verlauf ist der Stadtbrandmeister zufrieden: „Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, und die Ideen der Feuerwehr werden umgesetzt.“