Afrikanische Schweinepest: Warnampeln stehen auf Rot

Experten-Workshop des Landvolk-Kreisverbandes

+ © Landvolk Die ASP-Gefahr im Blick: Markus Kappmeyer vom Landvolk Niedersachsen, Tobias Göckeritz vom Landvolk Mittelweser, Dr. Wiebke Scheer vom Landvolk Niedersachsen, Kreislandwirt Wilken Hartje, Theo Runge vom Landvolk Diepholz, Dr. Christiane Mamarvar vom Landkreis Nienburg, Dr. Karljosef Graf vom Landkreis Diepholz, Dr. Rebekka Fuhrmann vom Landkreis Nienburg, Dr. Jochen Thiering vom Landvolk Diepholz und Kreisrat Jens-Hermann Kleine (von links). © Landvolk

Sulingen - Die Karte der Ausbreitung wird immer größer: In weiten Teilen Osteuropas, Russlands, China, aber auch in Polen und Tschechien grassiert die Afrikanische Schweinepest, kurz ASP. „Das Virus ist für den Menschen völlig ungefährlich, aber für Haus- und Wildschweine tödlich und hoch ansteckend“, schreibt Stefan Meyer vom Kreisverband Grafschaft Diepholz des Niedersächsischen Landvolks in einer Pressemitteilung.