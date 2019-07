Ware zum Anfassen und Tipps von Designern

Wolle-Fest am 3. und 4. August am Sulinger Stadtsee

+ © Kurth-Schumacher Bereits zum fünften Mal laden Dörte Knake (links) und Regina Hoier zum Wolle-Fest am Stadtsee ein. © Kurth-Schumacher

Sulingen – Das erste Wolle-Fest in Leipzig hatte vor gut zehn Jahren eine Massenbewegung ausgelöst: Seitdem finden in verschiedenen Orten der Republik kleinere und größere Veranstaltungen statt. Keine Frage: Handarbeiten ist „in“. Regina Hoier gehört zu der wachsenden internationalen Internet-Community Strickbegeisterter, die seit 2011 in den sozialen Medien Kontakt hält.