Auf der Walz – sogar in Namibia

Scholener Tischlergeselle bekommt Eskorte nach Hause

+ Die Handwerksgesellen begleiten den Heimkehrer: Alban Hinterobermaier, Otto Hansen, Mario „Luigi“ Rometti, Max Masella, Tobias Remus, „Glöckchen“ (sie belässt es bei ihrem Spitznamen), Arnfried Meiners und Christoph Höckelmann (von links). Foto: Behling

Sulingen/Scholen – Einen Handwerksgesellen auf der Walz sieht man eher selten – eine ganz Gruppe „in Kluft“ trifft sich am Donnerstagmittag vor dem E-Center in Sulingen. Warum? „Ich geh nach Hause“, stellt Mario Rometti, genannt „Luigi“, trocken fest. Drei Jahre und ein Tag sind Tradition, der Scholener Tischlergeselle hat fünfeinhalb Jahre Berufserfahrung in aller Welt gesammelt.