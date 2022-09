Eltern-Wahlrecht kostet den Landkreis eine halbe Million Euro

Von: Anke Seidel

Die Carl-Prüter-Schule, die Oberschule in Sulingen, bietet aktuell eine teilgebundene Ganztagsschule. © hab

Sulinger Eltern schicken ihre Kinder bewusst an zwei Umland-Oberschulen

Sulingen/Schwaförden/Varrel – Mit den Bildungsinhalten der Carl-Prüter-Schule in Sulingen hat die Problematik, die den Landkreis Diepholz als Schulträger jetzt etwa eine halbe Million Euro kostet, nichts zu tun – sondern allein mit der Struktur: Weil die Oberschule Sulingen eine teilgebundene Ganztagsschule ist und damit eine zeitliche Verpflichtung besteht, schicken etliche Eltern ihre Kinder auf andere Oberschulen im Sulinger Land.

An der Oberschule Schwaförden/Ehrenburg hat das zu so hohen Schülerzahlen geführt, dass der Landkreis nun Mobilbauten errichten muss, um genügend Raum zu schaffen.

Mobilbauten und Schülerbeförderung

Außerdem muss er für die Sulinger Kinder, die an den Oberschulstandorten in Schwaförden (unterrichtet werden hier die Jahrgänge 5 bis 8), Ehrenburg (unterrichtet werden hier die Jahrgänge 9 und 10) und Varrel lernen, die Beförderungskosten zahlen. Rechne man die Kosten für die Mobilbauten mit ein, komme eine halbe Million Euro zusammen, überschlug Ulrich Helms (FWG) im Schulausschuss die Zahlen.

Während der Sitzung in Lemförde hatte Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung Zahlen genannt. Demnach werden 99 Schülerinnen und Schüler, die eigentlich die Carl-Prüter-Schule besuchen müssten, am Oberschulstandort Schwaförden unterrichtet.

Das löse Schülerbeförderungskosten in Höhe von 49 000 Euro pro Jahr aus, berichtete Thorsten Abeling. Für weitere 33 Sulinger Kinder, die an der Oberschule Varrel lernen, betragen die Beförderungskosten 34 000 Euro. Hinzu kommen weitere 35 000 Euro für die 46 Sulinger Schüler, die zum Oberschulstandort Ehrenburg fahren.Summa summarum betragen die Fahrtkosten für diese 178 Sulinger Mädchen und Jungen 118 000 Euro – obwohl sie eigentlich die Carl-Prüter-Schule vor Ort besuchen könnten und müssten. So sehen es die geltenden Schuleinzugsbezirke vor.

Ganztagsschulform ist ausschlaggebend

Aber: Die Eltern von Sulinger Oberschülern haben grundsätzlich ein Wunsch- und Wahlrecht. „Die Oberschule in Sulingen ist eine teilgebundene Ganztagsschule“, erläuterte Thorsten Abeling den Mitgliedern des Schulausschusses den Grund. Die Oberschulen in Schwaförden/Ehrenburg und Varrel dagegen sind offene Ganztagsschulen – und, wie die Zahlen zeigen, deshalb sehr beliebt bei Sulinger Eltern. Denn in einer teilgebundenen Ganztagsschule müssen verpflichtende Zeiten eingehalten werden.

Der Landkreis müsse sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, betonte Erster Kreisrat Wolfram van Lessen. Aber eine andere Regelung sei nicht „von jetzt auf gleich“ möglich. „Es sind ja auch soziale Bindungen entstanden“, blickte er auf den Schulalltag der betroffenen Sulinger Kinder.

Ganztagsschulformen Über die teilgebundene Ganztagsschule für die Jahrgänge 5 bis 10 informiert die Carl-Prüter-Schule: Ganztagsunterricht finde Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis maximal 15.30 Uhr statt. An diesen Tagen könne während einer Mittagspause in der Mensa eine warme Mahlzeit eingenommen werden. Montag und Freitag ende der Unterricht um 13.10 Uhr. Der Ganztagesbetrieb dienstags und donnerstags sei verbindlich, der Mittwochnachmittag ergänzend frei wählbar.

Über die offene Ganztagsschule für die Jahrgänge 5 bis 10 an der Oberschule Varrel heißt es dort: Schülerinnen und Schüler können freiwillig ein Angebot im Nachmittagsbereich zu Beginn eines jeweiligen Schuljahres schriftlich wählen. Die Angebote finden von Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr statt. Zuvor kann in der Mittagspause (13 bis 14 Uhr) in der Schulmensa gespeist werden.

Offene Ganztagsschule ist auch die Oberschule Schwaförden/Ehrenburg. Derzeit werden die Arbeitsgemeinschaften ausschließlich am Standort Schwaförden für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 angeboten. Nach der Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr geht es für sie bis 15 Uhr in die Kursangebote. sis