Wagen kommt von Bundesstraße 61 ab und prallt frontal gegen Baum

Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum. © Zumaya / Feuerwehr

Barenburg/Sulingen – Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin aus dem Landkreis Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 61 im Bereich der Gemeinde Barenburg, teilte noch am Sonntagabend Jens Seeker, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, mit. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Montag ereignete sich der Unfall im Bereich Sulingen-Stehlen.

Die 68-jährige Fahrerin war in Fahrtrichtung Sulingen unterwegs, als ihr Opel Meriva aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum frontal gegen einen Baum prallte. Laut Jens Seeker kamen 24 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Barenburg und Sulingen unter Leitung von Barenburgs Ortsbrandmeister Nico Siedenberg zum Einsatz: „Sie konnten die Frau, in Zusammenarbeit mit Notarzt und Rettungsdienst, ohne den Einsatz weiterer technischer Mittel aus dem Fahrzeug retten.“ Neben Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeikräften sei auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld zur Unfallstelle gerufen worden – die Fahrerin habe man dann aber per Rettungswagen nach Sulingen ins Krankenhaus gebracht, „da ihre Verletzungen nicht so schwer waren, wie man zunächst angenommen hatte.“

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 4 000 Euro.