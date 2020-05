Pfingsten: Ökumenischer Gottesdienst wird im Sulinger Autokino gefeiert

Mit dem Wagen in die Freiluftkirche

+ © Kurth-Schumacher „Es wird eine besondere Gottesdienstfeier“, versprechen Pastorin Juliane Worbs (links) von der evangelisch-lutherischen und Claudia Rolke von der katholischen Kirchengemeinde in Sulingen. © Kurth-Schumacher

Sulingen – „Wir freuen uns riesig auf diese Premiere“, bekunden Juliane Worbs, evangelisch-lutherische Pastorin, und Claudia Rolke, pastorale Mitarbeiterin der katholischen Kirchengemeinde „Mariä Heimsuchung“, mit Blick auf den ökumenischen „Autokino-Gottesdienst“ auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg in Sulingen. Nach der coronabedingten Absage des Mühlenfestes in Labbus sind die beiden Seelsorgerinnen dankbar für diese Möglichkeit, die sich ihnen eröffnet hat.