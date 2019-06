„Wachwechsel“ im Kommissariat

Sulingen – Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt: Nachdem Polizeihauptkommissar Peter Zeglin am 1. Mai kommmissarisch die Leitung des Polizeikommissariats Sulingen von Erstem Polizeihauptkommissar Uwe Ruppe übernommen hatte, der aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war, übertrug ihm der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Bernd Deutschmann, am Freitag das Amt auch offiziell. Zuvor verabschiedete er Uwe Ruppe, mit großem Dank für dessen Engagement in 43 Dienstjahren, in den Ruhestand.

Zur Feierstunde in der Alten Bürgmeisterei begrüßte Polizeidirektor Thomas Kues, Chef der Polizeiinspektion Diepholz, neben Ruppes und Zeglins Familien auch Kollegen, Vertreter der Kommunen des Sulinger Landes, von Amtsgericht, Feuerwehr, DRK und THW. „Lieber Uwe, wir beiden ,Brokser‘ laufen uns bestimmt noch häufiger über den Weg“ – wobei der 62-Jährige und Ehefrau Heike ja mit dem neuen Wohnwagen einiges vorhätten, wandte sich Kues schmunzelnd an Ruppe. Peter Zeglin habe er, Kues, nicht gerne gehen lassen, „aber ich glaube, die Übernahme dieser Funktion ist ein Stück weit die Krönung deiner Karriere.“

Polizeivizepräsident Bernd Deutschmann ließ beide Laufbahnen Revue passieren. Uwe Ruppe, der 2014 die Leitung des Polizeikommissariats Sulingen übernommen hatte, begann 1975 seine Ausbildung im mittleren Dienst der Kriminalpolizei – die Zeit des RAF-Terrors, in der sich kaum Nachwuchs für die Polizei gewinnen ließ, erinnerte Deutschmann. 1985, nach erfolgter Laufbahnprüfung als Kriminalkommissar, stieg Ruppe in den gehobenen Dienst auf, war dann für Betrugs-, Wirtschafts- und Falschgeldkriminalität, aber auch Einbruch-, Raub- und Betäubungsmitteldelikte in der Sachbearbeitung – sowohl als Ermittlungsführer, als auch als Leiter der Fachkommissariate – in Verden zuständig. Neben der Mitarbeit in Mordkommissionen und der langjährigen nebenamtlichen Zugehörigkeit zur Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Oldenburg war Ruppe von 2001 bis 2003 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Konfliktmanagement bei den Castor-Transporten in der benachbarten Polizeidirektion Lüneburg eingesetzt – gemeinsam mit Peter Zeglin. Ruppe führte von 2008 bis zu seinem Wechsel nach Sulingen den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Achim. Deutschmann dankte Ruppe, gab ihm eine letzte „dienstliche Anweisung“: „Erhalte deinem Dienstherren lange einen gesunden Pensionär.“

Uwe Ruppe bedankte sich bei seinen Kollegen „für eine schöne Dienstzeit“, bei seiner Familie dafür, dass sie ihm „den Rücken freigehalten“ habe. „Eine riesige inhaltsreiche Lebensphase geht zu Ende – und ich freue mich. Jahrzehntelange selbstverständliche Kontakte und gewohnte Begegnungen enden – es bereitet ein bisschen Wehmut. Aber es ist auch gut so, das sagt mir die Ratio.“

Peter Zeglin, 59-jähriger Familienvater aus Oythe, begann 1976 seine Karriere bei der Polizei im mittleren Dienst, besuchte 1989 den Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst in Hildesheim und wurde als Polizeikommissar anschließend Dienstabteilungsleiter beim Polizeikommissariat BAB Delmenhorst. Einem achtmonatigen Einsatz bei der „Expo 2000“ in Hannover schlossen sich sechs Jahre als Dienstabteilungsleiter in der Polizeiinspektion Vechta an, ehe er Erfahrungen im Zentralen Kriminaldienst und im Bereich der Gefahrenabwehr/Umweltschutz sammelte. Zuletzt bekleidete Zeglin mehrere Jahre den Dienstposten des Sachbearbeiters Personal innerhalb der Polizeiinspektion Diepholz. Bernd Deutschmann stellte fest: „Sie werden für knapp 50 Mitarbeiter und für rund 34 000 Menschen im Sulinger Land Verantwortung tragen.“

Bürgermeister Dirk Rauschkolb dankte Uwe Ruppe für die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei und zeigte sich überzeugt, dass diese mit Peter Zeglin fortgesetzt wird. ab