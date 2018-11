Dialog ist die Grundlage für ein friedliches Miteinander

Ezid-Fest am 14. Dezember

+ © mks Dirk Rauschkolb und Vorstandsmitglied Meran Hassan. © mks

Sulingen - Berührungsängste abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und in Zeiten wachsender Intoleranz Gemeinsamkeiten zu unterstreichen, waren laut Vorstandsmitglied Meran Hassan erklärte Ziele der Vortragsveranstaltung, zu der die ezidischen Gemeinde am Samstag in ihren Räumlichkeiten im SUN-Park eingeladen hatte.