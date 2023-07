Den Stromzähler rückwärts drehen

Von: Harald Bartels

Einen Wechselrichter für Steckersolargeräte zeigt Experte Julian Wehr. © Bartels

Sulingen – Balkonkraftwerk, „Guerilla-PV“, Mini-PV-Anlage – unter diesen und weiteren Namen wird derzeit über sogenannte Steckersolargeräte diskutiert, mit denen auch diejenigen von Solarenergie profitieren können, die nicht über ein geeignetes Dach für eine herkömmliche Photovoltaikanlage verfügen. Wie diese Geräte funktionieren und in welchen Fällen sie sinnvoll sind, darüber referierte jetzt Julian Wehr in der Sparkasse in Sulingen – Abschluss der Fachvortragsreihe „Energiekosten senken!“ der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz.

„Energie ist ein knappes Gut, und in den vergangenen Monaten ist uns bewusst geworden, wie sehr wir Energie wertschätzen sollten“, leitete Sparkassenregionaldirektor Walter Mattfeld den Abend ein. Besonders die Energie von Wind und Sonne sollten genutzt werden, „um uns und unser Land autarker zu machen.“ Ein Balkonkraftwerk sei dabei ein etwas kleinerer Beitrag, aber: „Jeder Cent, den man nicht an den Energieversorger zahlen muss, ist ein Gewinn.“

Elektrotechnikingenieur Julian Wehr war in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn unter anderem als Experte für Steckersolargeräte bei der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen tätig. Diese Geräte arbeiten ähnlich wie die Anlagen auf dem Dach: Solarmodule wandeln die Sonnenenergie um in Gleichstrom, der in einen Modulwechselrichter fließt – von dort gelangt haushaltsüblicher Wechselstrom in eine Einspeisesteckdose. Dieser Strom kann sofort im Haushalt verbraucht werden, was laut Wehr die wirtschaftlichste Lösung ist, denn: Für den überschüssigen Strom, der ins Netz eingespeist wird, gibt es – anders als bei Dachanlagen – keine Vergütung, und das Speichern in einem Batteriespeicher für einen späteren Verbrauch ist aufgrund der hohen Speicherpreise nicht lohnend.

Überhaupt zählt bei den Steckersolargeräten nicht der maximale Ertrag, sondern der Eigenverbrauch. Das wiederum hat Einfluss darauf, wo die Module angebracht werden können: Eine häufige Variante ist das Aufhängen an der Balkonbrüstung oder der Fassade, aber auch eine Montage auf einem Flachdach, auf der Terrasse oder im Garten ist möglich. Wichtig ist nur, möglichst zu vermeiden, dass Schatten auf die Module fällt, weil das den Ertrag drastisch senkt. Die Ausrichtung sollte so gewählt werden, dass die meiste Energie dann erzeugt wird, wenn der Stromverbrauch im Haushalt am höchsten ist – wenn morgens am meisten Energie benötigt wird, ist die Ausrichtung nach Osten sinnvoll, und die Ausrichtung nach Westen empfiehlt sich, wenn am Nachmittag der höchste Verbrauch zu erwarten ist.

Den Weg zum eigenen Gerät sollten Interessierte damit beginnen, mögliche Förderung und die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen, riet Wehr. Viele Kommunen unterstützen etwa den Kauf eines Geräts mit einmalig 200 bis 300 Euro Zuschuss. Das Einverständnis des Vermieters einzuholen ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Die Stelle, an der die Module angebracht werden sollen, sollte auf Verschattung überprüft werden, und auch ein Blick auf den Stromzähler ist wichtig: Handelt es sich noch um einen älteren Ferraris-Zähler mit Drehscheibe, können die Nutzer zwar anfangs beobachten, wie der Zähler bei Sonnenschein auf dem Modul tatsächlich rückwärts läuft, aber grundsätzlich muss der Zähler ausgetauscht werden gegen ein Modell mit Rücklaufsperre oder einen Zweirichtungszähler; der Austausch ist in der Regel kostenfrei. Bei der Installation des Steckersolargeräts ist in der Regel nach aktueller Gesetzeslage die Unterstützung eines Elektrikers erforderlich, anschließend muss es beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister angemeldet werden.

Eine Empfehlung für bestimmte Produkte wollte Julian Wehr nicht aussprechen. „Achten Sie auf seriöse Angebote“, legte er den Zuhörern ans Herz: Wichtig ist, dass dem Set ein Datenblatt und eine ausführliche Bauanleitung beiliegen, außerdem müssen die Geräte zertifiziert sein. Infos zu verschiedenen Geräten gibt es unter anderem bei den Verbraucherzentralen und der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen.

Derzeit wird von der Bundesregierung am Solarausbau-Gesetz gearbeitet, welches laut Wehr einen „Riesenschritt“ für die Nutzung der Geräte darstellt. Den aktuellen Entwürfen zufolge soll die Leistungsgrenze für Wechselrichter von 600 auf 800 Watt pro Haushalt angehoben werden und die technischen Anschlussbedingungen werden vereinfacht.

Für den Vortrag hatten sich 85 Personen angemeldet. Sämtliche Veranstaltungen der Vortragsreihe waren laut Sparkassenpressesprecher Ralf Vielhauer „voller als erwartet“. „Wir verstehen es als unsere Aufgabe, die Wirtschaft, die Landwirtschaft und private Haushalte bei ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit auf ganz pragmatische Weise zu unterstützen. Mit unseren Angeboten wertvoller Informationen über die technischen Möglichkeiten und deren wirtschaftliche Vorteile machen wir die abstrakten Vorgaben ,aus Berlin‘ für unsere Kunden verständlich und zum Teil auch attraktiv.“ Damit nehme man vor Ort den Bürgern nicht nur Ängste oder Vorbehalte, sondern beschleunige den politisch geforderten Transformationsprozess.