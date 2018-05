Schützenfest in Harmhausen: Vorstand würdigt Jung und Alt

Harmhausen - Rauchen beim Antreten, die Hose gestreift, die Sockenfarbe nicht kompatibel mit der Kleiderordnung: „So geht das nicht“, rügte Kommandeur Heiko Barghop vom Schützenverein Wesenstedt-Harmhausen einige Schützen, die gegen die Etikette verstießen.

Seiner Benimm-Nachhilfe gab er Nachdruck, indem er die „schwarzen Schafe“ zu Strafdiensten verdonnerte. Nach dem amüsanten Auftakt der Feier im „PaGa“ in Harmhausen ließ er die Majestäten mit ihrem großen Gefolge zum Fototermin wegtreten.

Das Schützenvolk hatte im Vorfeld ein strammes Programm absolviert: Am Nachmittag holte die Gesellschaft zunächst Kinderkönig Kajo Dahms und Jugendkönigin Sofia Schoof aus der Residenz Dahms ab. In seiner souveränen Ansprache dankte Kinderkönig Kajo (10) den Schützen für ihren Besuch und den Nachbarn für ihre Hilfe beim Schmücken. Im Anschluss machte das Fußvolk Schützenkönigin Mandy Luchtmann und ihrem Prinzgemahl Fred in der festlich geschmückten Residenz in Egenhausen die Aufwartung. Begleitet wurde der Zug von der Marching Band Sound of Sulingen.

Die Majestäten eröffneten den Tanz in Keithahns Festsaal – in unterschiedlichen Varianten. Während die „Großen“ klassisch über den Tanzboden schwebten, präsentierten sich die Jüngsten in ihrem Fortnite-Electro-Shuffle-Tanz als „Beste Kumpels“. Beim Festball am Samstagabend mit „DJ Ingolf“ waren Abordnungen der Schützenvereine Ehrenburg, Stocksdorf und Schweringhausen mit von der Partie. Gemeinsam feiern – dieser Gedanke setzt sich durch.

Im Rahmen des Schützenfestes zeichnete Präsident Ralf Lüllmann erstmals auch die Lichtpunktschützen aus. „Nachwuchsarbeit wird in unserem Verein großgeschrieben“, erklärte Mareike Kranz. Die Gruppe von zwölf Kindern und Jugendlichen, die von Andrea Böning und Tanja Dahms betreut wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Sieben von ihnen waren in die Wertung gekommen: 1. Saskia Mettler (245 Ring), 2. Tristan Böning und Kajo Dahms (239), 3. Jasper Keithahn (236), 4. Lena Dahms (235), 5. Rasmus Bliefernicht (234) und 6. Malan Bolte (233)

Zwar hat die Nachwuchsarbeit im Schützenverein Wesenstedt-Harmhausen eine hohe Priorität, stolz ist man aber auch auf Mitglieder, die ihm seit Jahrzehnten die Treue halten. Präsident Ralf Lüllmann nahm am ersten Schützenfesttag die Ehrungen vor. Ihr „silbernes“ Jubiläum feiern in diesem Jahr Andrea Böning, Christian Gronemeyer, Frauke Kokemohr, Wilhelm Kokemohr und Markus Schoof. Heino Barghop, Jürgen Bolte, Aenne Imhof, Birgit Lüllmann, Uli Lüllmann, Carmen Sander, Wilfried Schünemann, Heiner Schumacher, Friedhelm Urban und Hein Witte gehören dem Verein seit 40 Jahren an. „Dienstältester“ Jubilar ist Dieter Wilker: Ralf Lüllmann zeichnete ihn im Namen des Vorstands für 50-jährige Mitgliedschaft aus. - mks