Vorsitzender Dirk Rauschkolb: „Haben nach innen geguckt“

Sulingen - Vor einem Jahr hatte Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb von seinem Ratskollegen Heinz Riedemann den Vorsitz des Fördervereins Klinik Sulingen übernommen. Mittwochabend zog er während der Jahreshauptversammlung in der Alten Bürgermeisterei eine erste Bilanz. „Wir haben in den ersten zwölf Monaten primär nach innen geguckt, um uns für die anstehenden Aufgaben zu rüsten“, sagte der neue Vorsitzende.

Rauschkolb sprach von einem funktionierenden Team, das die Mitgliederversammlung während der Vorjahresversammlung zusammengestellt habe. „Wir haben gut zusammengefunden und gut zusammengearbeitet.“ Neben Rauschkolb gehören Ingrid Lühs, Jürgen Brümmer, Uwe Overhoff und Mario Pschunder dem Gremium an. Mit eingebunden hatte die Lenkungsgruppe in ihre Arbeit Thomas Wiemann, Facharzt für Anästhesie und spezielle Schmerztherapie an der Klinik Sulingen, sowie die Kreistagsabgeordneten Wiebke Wall und Lothar Plumhof.

Die vier Vorstandssitzungen im Berichtszeitraum habe der Vorstand genutzt, um sich einen Überblick zu verschaffen; dazu zählten Gespräche mit Erstem Kreisrat Wolfram van Lessen sowie Sascha Nimz. Nimz hatte im März dieses Jahres die Funktion des Klinik-Managers am Verbundstandort Sulingen übernommen. Seitdem wirkt er als direkter Ansprechpartner für Ärzte, Pflegepersonal und andere Beschäftigte sowie die Patienten. „Herr Nimz hat bei uns einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, sagte Dirk Rauschkolb am Mittwochabend.

Beteiligt habe sich der laut Kassenwart Jürgen Brümmer aktuell 85 Mitglieder zählende Förderverein an dem „Tag der offenen Tür“ der Klinik im Jahr 2017. Im Dezember besuchten Mitglieder des Vorstandes, begleitet von Uwe Overhoff im Nikolaus-Kostüm, Patienten und Mitarbeiter der Klinik. In Vorbereitung befände sich ein Relaunch der Internetseiten des Vereins. Der Auftrag für die Beschaffung einer Sitzgruppe für den Eingangsbereich der Klinik Sulingen sei vergeben.

Optimieren wolle man laut Rauschkolb zukünftig den Dialog mit den Mitgliedern. „Ihre Ideen zu neuen Engagementfeldern sind uns wichtig“, sagte der Vorsitzende in Richtung der Versammlungsteilnehmer. - oti