Vorlesetag führt Alt und Jung zusammen

Familiengesundheitszentrum, Haus am Suletal, Bücherei, Lions und Yogaschule gestalteten am Freitag in Sulingen gemeinsam einen Beitrag zum bundesweiten Vorlesetag.

Sulingen – Die älteste Teilnehmerin war 88 Jahre alt, die jüngste gerade einmal sieben Monate. Das Konzept, das Monika Jahnke, Koordinatorin des Familiengesundheitszentrums Sulinger Land, gemeinsam mit Mitarbeitern des Hauses am Suletal, der Stadtbücherei Sulingen, mit Ines Nixdorf von der Yogaschule Sulingen und Mitgliedern des Lions Clubs Sulinger Land entwickelt hatte, ging am Freitagnachmittag auf. Gemeinsam hatten die Partner zum Vorlesetag in das Familiengesundheitszentrum an der Bassumer Straße gebeten.

Monika Jahnke: „Wir wollten nicht nur Kinder ansprechen, sondern auch Erwachsene – und hier speziell auch Senioren, die entweder selbst vorlesen oder gerne zuhören und mitmachen möchten.“Katja Rackers, Quartiersmanagerin in Diensten der Senioreneinrichtung Haus am Suletal, nickt. Gemeinsam mit Werner Nuttelmann hatte sie eine Gruppe von Bewohnern in die Einrichtung an der Bassumer Straße begleitet. „Unsere Einrichtungen sind fast Nachbarn im Quartier. Da liegt eine Kooperation nahe.“ Die Senioren selbst hatten Spaß an ihrem Ausflug: „Es ist immer wieder schön, unter Menschen zu kommen“, verriet die 87-jährige Hilde Reichmacher.

„Sport und Bewegung“

Das Jahresmotto des bundesweiten Vorlesetages lautete „Sport und Bewegung“. Passend dazu hatten Dagmar Ahrens und Heike Borchers von der Stadtbücherei einen Büchertisch vorbereitet. Im Bilderbuchkino stellten sie „Die Hundeolympiade“ vor.

Für Bewegung sorgte Ines Nixdorf mit Yogaübungen. Maren Sieck-Oetker vertrat den Lions Club Sulinger Land – und las den jüngsten Besuchern des Vorlesetages im Familiengesundheitszentrum vor. Club-Kollegen hatten bereits in den Vormittagssstunden verschiedene Kindertagesstätten in der Region Sulingen aufgesucht. Im Gepäck hatten sie nicht nur Bücher, aus denen sie vorlasen, sondern auch jeweils fünf, die sie in den Kitas mit entsprechenden Erinnerungsurkunden hinterließen. Sieck-Oetker: „Das war das erste Mal, das wir uns am Vorlesetag beteiligt haben.“ Und: „Ein voller Erfolg.“