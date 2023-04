Vorfreude in Groß Lessen: „Man kann nass und dreckig werden“

Von: Harald Bartels

Schon einmal probehalber legen Kilian Niemeyer, Sönke Hartkamp, Oliver Fischer und Kevin Berger (von links) den Wassergraben für das Tauziehen an. © Bartels

Groß Lessen – Der SV Lessen lässt eine beliebte Attraktion wieder aufleben und lädt für Sonntag, 30. April, zum „Tau in den Mai“ nach Groß Lessen.

Geplant war die Veranstaltung schon für das Jahr 2020: „Wir wollten den alten B-Sportplatz würdig verabschieden“, sagt Sönke Hartkamp, 2. Vorsitzender des SV Lessen und Teil des aus Mitgliedern des Vorstandes und des Eventteams bestehenden Organisatorenkreises. Dabei wieder aufleben lassen wollte man das Tauziehen über die Kleine Aue, das vor etwa zehn Jahren gut 1 000 Besucher anlockte. Damals sei das Tauziehen dort nicht fortgeführt worden, weil die Ausrichtung zu aufwendig war, erklärt Mitorganisator Oliver Fischer: „Es gibt da keine Infrastruktur.“

Die findet sich aber bei den Sportanlagen des SV Lessen, und vor allem die Duschen dürften von den Teilnehmern gerne genutzt werden – das klare Ziel der Organisatoren für das Tauziehen ist: „Man kann nass und dreckig werden“, sagt Fischer lachend. Verantwortlich dafür wird ein Wassergraben sein, der als Hindernis angelegt wird. Wie groß – und wie tief – er ausfällt, steht noch nicht fest, wird laut Hartkamp abhängig gemacht von der Witterung am Veranstaltungstag.

Klar sind die Regeln: Antreten können Teams aus Vereinen, Firmen oder sonstigen Gruppen, „die sich mit anderen am Tau messen wollen“, sagt Hartkamp. Die Mannschaften bestehen aus fünf Mitgliedern im Alter ab 16 Jahren. Damen- und Herrenteams treten in gesonderten Wertungen gegeneinander an, wobei die Damen auch Handschuhe nutzen dürfen. Alle anderen Hilfsmittel, insbesondere Stollenschuhe, sind dagegen ausgeschlossen.

Das Startgeld pro Team beträgt 25 Euro, es wird zu 100 Prozent in Form von Preisgeldern an die Teilnehmer ausgeschüttet. „Jedes Team erhält einen Preis“, betont Hartkamp, zudem gibt es jeweils einen Träger „Startgetränke“. Der genaue Ablauf des Wettbewerbs ist noch nicht festgelegt, aber „jedes Team soll mindestens dreimal ziehen.“

Das Programm für Sonntag, 30. April, sieht vor, dass um 11 Uhr ein Frühschoppen auf dem Sportplatz beginnt und um 12 Uhr ein Punktspiel der SG Lessen / Wehrbleck / Varrel gegen AS United in der 2. Kreisklasse Diepholz Süd angepfiffen wird. Um 13 Uhr ist die Anmeldung vor Ort zum Tauziehen geöffnet – ab 14 Uhr wird gezogen. Nach der Siegerehrung gibt es eine Freiluftparty mit Musik von einem DJ zum „Tanz in den Mai“.

Für die Verpflegung sorgt, neben einem Stand mit Kaltgetränken, der Foodtruck des „Aue-Grills“ aus Barenburg. Zudem gibt es ab dem Nachmittag Kaffee und Kuchen sowie eine Cocktailbar, für die kleinen Besucher eine Hüpfburg und weitere Attraktionen sowie ein Torwandschießen für alle.

Schon jetzt können Teams sich anmelden zum Tauziehen (Tel. 0151 / 19 48 18 78; E-Mal: info@svlessen.de). Weitere Informationen werden auch auf der Internetseite des Vereins (www.svlessen.de) veröffentlicht.

Gibt es Pläne, das Tauziehen zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen? „Wenn die Resonanz so stark ist, kann man über ein Nachfolgeevent nachdenken“, hält Sönke Hartkamp die Tür offen, „aber Stand heute ist das eine einmalige Sache.“