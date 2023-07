Vor der Anschaffung eines Hundes genau überlegen

Von: Harald Bartels

Diese drei Hunde zählen zu den derzeitigen Bewohnern des Tierheims Lindern, um die sich unter anderem Sonja Piephans (links) und Jasmin Rittwag kümmern. © Bartels

Lindern – Einen gemeinsamen Brandbrief unter der Überschrift „Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, die Tierheime sind am Ende“ richteten nun verschiedene Tierschutzeinrichtungen an die Bundesregierung, um darauf aufmerksam zu machen, dass viele Heime keine weiteren Tiere mehr aufnehmen können. Gilt das auch für das Tierheim Lindern?

Derzeit ist die vom Tierschutzverein Sulingen und Umgebung betriebene Einrichtung bei Hunden noch nicht an der Grenze der Kapazität angekommen, sagt die Vorsitzende Marita Görges – „wir leiden eher unter der ,Katzenschwemme‘.“ Deswegen wurde unter anderem gerade das Büro in einen bisherigen Lagerraum verlegt, weil der bisherige Raum in eine Quarantänestation für Katzen umgewandelt werden musste.

Der im Brandbrief beschriebene Zustand, dass viele Menschen ihre in der Coronazeit angeschafften Haustiere nun wieder loswerden wollen, ist im Tierheim Lindern so nicht zu beobachten. Allerdings: „Wir bekommen verstärkt Anrufe oder E-Mails von Menschen, die ihre Hunde abgeben wollen – aber 95 Prozent von ihnen kommen nicht aus dem Umkreis, sondern von weither.“ Die Begründungen seien oft ähnlich, ergänzt Christine Nordenholz aus dem Aufsichtsrat des Tierschutzvereins: Bei den Kindern hätten sich plötzlich Allergien entwickelt oder die Hunde würden bissig. „Man liest die Not der Menschen aus den E-Mails heraus, aber sie wissen bei der Anschaffung der Hunde oft nicht, worauf sie sich einlassen.“ Ihre Befürchtung sei, dass die Halter sich irgendwann nicht anders zu helfen wissen und ihre Tiere einfach im Wald aussetzten, von wo sie als Fundtiere doch wieder im Tierheim landen.

Wichtig ist, betont Görges, sich vor der Anschaffung Gedanken zu machen – „und nicht nur dem Hund in die Augen zu gucken“. „Das Futter ist nicht das Problem“, aber das Tier verursache weitere Kosten, etwa für eine Unterbringung im Urlaub oder für Behandlungen beim Tierarzt, die zudem häufiger anfallen und kostspieliger werden, je älter der Hund wird. „Man muss sich klar sein: Wenn alles gut geht, habe ich 15 Jahre Verantwortung für den Hund“, sagt Nordenholz.

Für als gefährlich eingestufte Hunde gibt es den Sachkundenachweis für Halter, und bei Tierärzten oder Hundeschulen kann ein „Hundeführerschein“ abgelegt werden. Könnte eine Verpflichtung zur Vorlage solcher Dokumente vor dem Kauf eine Lösung sein? Generell findet Nordenholz das hilfreich, während Görges einschränkt, dass es auch Ausnahmen geben müsse, beispielsweise für ältere Menschen, die, etwa nach dem Tod des Lebenspartners, einen „betagten“ Hund aus dem Tierheim zu sich nehmen.

Forderung: Schärfere Regeln für Hundezucht

Für „dringend erforderlich“ halten beide dagegen schärfere Vorgaben für den Verkauf von Hunden: Nur gewerbliche Zuchten müssen angemeldet werden, aber bei den „Vermehrern“, deren Hündinnen wiederholt durch sogenannte „Unfälle“ tragend werden, ist eine Zucht für das Veterinäramt schwierig nachzuweisen, weiß Görges. „Man sieht aber, dass sich die Hunde vermehren.“

Strengere Regeln fehlen nach Ansicht von Nordenholz auch für die „Tier-Verschacherer“, wie sie die Unter-der-Hand-Anbieter, insbesondere von Welpen, nennt. Ihr Rat: Auf keinen Fall Tiere von privaten Anbietern bei Kleinanzeigen-Portalen oder aus sogenannten „Welpenstuben“ kaufen.

Ein Weg zum Haushund ist auch die Vermittlung eines Tieres aus dem Tierheim. Allerdings gibt es in Lindern kein „Hinfahren und Mitnehmen“, sondern in der Regel müssen potenzielle Halter erst über mehrere Besuche eine Beziehung zu ihrem Wunschtier aufbauen, und gegebenenfalls überzeugen sich die Helfer des Tierschutzvereins persönlich von den künftigen Haltungsbedingungen. „Für uns ist wichtig: Können wir dem Tier ein neues Zuhause geben?“, hebt Görges hervor. Es sei ganz selten, dass das Tierheim vermittelte Tiere wieder zurücknehmen muss, weil Halter und Hund nicht miteinander zurechtgekommen. Helfen könne da auch die Zusammenarbeit mit Hundecoach Mike Huchel (wir berichteten), ergänzt Nordenholz: „Er hilft oft bei Problemen. Der Einsatz kostet zwar Zeit und Geld, kann aber viel bewirken.“

Keine Problem-, aber „Schattenhunde“

An tatsächliche Problemhunde im Tierheim können sich beide nicht erinnern. Die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ist laut Marita Görges „sehr eng“, die Behörde sei auch darum bemüht, die Tierheime in ihrem Einzugsbereich mit ihren jeweiligen Möglichkeiten zu vernetzen. Zudem werden Fundhunde inzwischen oft von der Polizei gebracht – sofern die Beamten nicht gleich selbst die Halter ermitteln. „Manchmal werden wir allerdings auch ,benutzt‘, wenn es eigentlich um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht“, berichtet Görges.

In Lindern werden allerdings Tiere betreut, die intern „Schattenhunde“ genannt werden: Hunde, die schwer zu vermitteln sind aufgrund ihres Alters, aufgrund von Erkrankungen oder weil sie durch traumatische Erfahrungen in schlechter Haltung sehr verängstigt sind. Für diese aktuell acht Tiere soll die Möglichkeit der Patenschaften künftig vereinheitlicht werden. „Für ,Tante Elli‘ und ,Skippy‘ hat das wunderbar funktioniert“, sagt Nordenholz. Das Modell sieht vor, dass Menschen mit einem selbst gewählten Betrag den Unterhalt eines dieser Hunde regelmäßig unterstützen. Nähere Einzelheiten dazu sollen in Kürze auf der Internetseite veröffentlicht werden.