Von Groß Lessen wieder auf nach Klaipeda

Von: Harald Bartels

Den Auflieger für den 29. Hilfstransport beladen Uwe Kordes, Uwe Kording und Friedhelm Hartkamp (von links). © Bartels

Groß Lessen – Noch wird fleißig gepackt, aber der Aufbruch steht kurz bevor: Am 5. Juni machen sich Friedhelm Hartkamp und seine Mitstreiter auf den Weg nach Litauen – es ist der 29. Hilfstransport.

Mehr als 100 Kubikmeter Ladung werden für die Fahrt aufgeladen. Den Großteil bilden Büromöbel, „teils noch in sehr gutem Zustand“, wie Hartkamp betont, außerdem Bekleidung, Haushaltsartikel, Krankenbetten, Rollstühle und Rollatoren. Weitere Sachspenden waren in Aussicht gestellt, kommen aber nicht mehr rechtzeitig nach Groß Lessen, weswegen diesmal nur ein Sattelzug statt zweien die Reise antreten wird. Gestellt wird das Fahrzeug von der „inTime Express Logistik GmbH“ aus Hannover, deren Geschäftsführer Gerd Röttger es, begleitet von seinem Sohn Til, auch steuern wird. Röttger ist ein Studienfreund von John Henrik Landwehr von der Sulinger Unternehmensgruppe „Gerdes + Landwehr“, die sonst stets mit einem Sattelzug die Transporte begleitete.

Die Unternehmensgruppe zählt ebenso zu den treuen Unterstützern aus Sulingen wie das Kaufhaus Ranck mit Bekleidung, der Schuhhersteller Lloyd Shoes mit Schuhen und Verpackungsmaterial, der DRK-Shop „Kaufen und Helfen“, der gebrauchte Bekleidung übergibt und die Fischer Süßwaren GmbH mit ihren Bonbons. Sehr aktiv beim Sammeln von Spenden sei auch Schwester Ruth vom Diakonissen-Mutterhaus in Lemförde, lobt Hartkamp, sie werde unterstützt von Schwester Maria von der katholischen Gemeinde Zu den heiligen Engeln Lemförde. „Ein großer Dank gilt den vielen Helfern, die mich das ganze Jahr über beim Sammeln und Verladen unterstützen“, betont der Initiator. Rund 30 Personen seien im Laufe der Zeit sicher beteiligt gewesen.

Der Transport startet am kommenden Montag „pünktlich um 0.01 Uhr“, kündigt Friedhelm Hartkamp an. Er selbst begleitet zusammen mit Jens Buscher den Sattelzug im eigenen Auto samt Anhänger. Zunächst geht es wieder nach Polen, wo in Masuren die erste Übernachtung ansteht. Am Dienstag erreichen die Fahrzeuge laut Plan Litauen, wo die Hilfsgüter ausgeladen und verteilt werden. Am Freitag geht es zurück, und nach einer Übernachtung in Polen erreichen die Teilnehmer voraussichtlich am Samstag wieder – nach etwa 3 200 Kilometern Strecke – das Sulinger Land.

Gedacht sind die Artikel erneut für Projekte, die Pastor Mindaugas Kairys betreut: die Rehabilitationseinrichtung des Gabrielius-Projektes für Drogenabhängige in Silute, eine Seniorenwohnanlage in Smalininkai und das Kinderheim in Sakiai. Zudem führt der Transport haltbare Lebensmittel für eine Tafel in Klaipėda mit.

Für den Herbst plant Hartkamp bereits einen zweiten Hilfstransport in diesem Jahr. Spannend ist für ihn die Zukunft des Kinderheims: Die erst 2015 eröffnete Einrichtung soll möglicherweise 2024 geschlossen werden, weil sie mit 32 Kindern in vier Gruppen zu groß ist. Stattdessen sollen die Kinder, jeweils zu viert, in Wohnungen untergebracht werden, was aber aufgrund des Betreuungsbedarfs der Kinder nur schwer zu realisieren ist. „Wir werden sehen, wie es weitergeht.“