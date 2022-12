Von Fußbällen bis zu Gitarrensaiten am Wunschbaum in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Die Geschenke für 75 Kinder verpackten am Mittwoch die Helfer. © Bartels

Sulingen – Die Einrichtung, in der am Mittwoch die Geschenke verpackt wurden, heißt nicht mehr „Stephansstift – Evangelische Jugendhilfe“, sondern „Venito – Diakonische Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien“. Ansonsten hat sich aber nichts geändert am bewährten Konzept des „Wunschbaums“ für Familien aus dem Sozialraum Sulinger Land, der in diesem Jahr zum 14. Mal bestückt wurde.

Die Wünsche von insgesamt 75 Kindern aus rund 40 Familien standen dabei im Mittelpunkt. Sie hatten ein Wunschgeschenk im Wert von bis zu 20 Euro aufschreiben dürfen, das von den „Venito“-Mitarbeitern besorgt und gemeinsam mit einer Reihe von ehrenamtlichen Helfern verpackt wurde. „Wir haben alles vor Ort eingekauft“, betont Mitarbeiterin Claudia Ehlers. Viele Bücher seien diesmal dabei gewesen, aber auch Fußbälle, Babyspielzeug, Bauklötze, Gitarrensaiten und Kosmetika.

Finanziert wurden die Einkäufe je zur Hälfte vom Sulinger Unternehmer Karl-Heinz Jantzon und dem Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“. „Wir unterstützen gerne erneut den ,Wunschbaum‘“, erklärte der Vereinsvorsitzende Philipp Leymann, „es ist schön, dass wir uns wieder engagieren können.“ Unter Corona sei es für den Verein schwierig geworden, selbst Spenden entgegenzunehmen – aber auch, wieder Projekte zu fördern, weil kaum Anliegen an den Verein herangetragen worden seien. „Wir wollen uns jetzt wieder mehr zeigen“, bekräftigt Leymann.

In die Aktion einbezogen wurden nicht nur Familien, die aktuell in der Betreuung sind, erläutert Mitarbeiterin Bianca Rethorn-Pohl, sondern auch früher unterstützte, für die man immer noch als Ansprechpartner zur Verfügung stehe, sowie solche, die an Projekten von „Venito“ wie dem „Generationencafé“ beteiligt sind. Die Wertgrenze für die Weihnachtswünsche habe man inzwischen wegen der Preissteigerungen auf 20 Euro angehoben. „Dinge, die nötig sind, können nicht ,mal eben so‘ angeschafft werden, weil auch die laufenden Kosten steigen“, weiß Bianca Rethorn-Pohl. In den Familien habe der Einkauf von Lebensmitteln Vorrang, und das führe auch dazu, dass als Weihnachtswunsch beispielsweise von den Eltern ein Gutschein für neue Hausschuhe für ihr Kind eingetragen werde, weil die gerade nötig sind.