Von der Opiatvergiftung bis zum Sprungturm-Unfall: Auf dem Stundenplan stehen sechs Notfälle

Nach einem simulierten Arbeitsunfall ist von den Übungsteilnehmern eine künstliche Wunde zu versorgen.

Ob es der Sturz vom Sprungturm oder die Opiatvergiftung ist: Notfallsanitäter müssen immer die richtigen Handlungsweisen kennen. In Sulingen haben 16 „Azubis“ den Ernstfall geprobt - unter ziemlich realistischen Bedingungen.

Sulingen – Ein 14-jähriges Mädchen bekommt im Auto einen Krampfanfall, die Eltern setzen einen Notruf ab – eine realistische Situation, die beim Ausbildungstag für angehende Notfallsanitäter in Sulingen glücklicherweise nur ein Übungsszenario war.

Wie ist die Lage einzuschätzen? Wie reagiert man angemessen? Welches sind die ersten Schritte? Was ist zu dokumentieren? Unter den aufmerksamen Blicken eines Übungsleiters probten die Auszubildenden auf dem Kleinen Markt am Samstag den Ernstfall. Am Ende der Einheit folgte eine eingehende Nachbesprechung.

Klaus Hische und Thorsten Bems, Notfallsanitäter und Praxisanleiter der DRK-Rettungswache Sulingen, hatten die Schulung, die sie den Nachwuchskräften seit 2021 regelmäßig anbieten, entwickelt. „Inzwischen laden wir zweimal jährlich alle Auszubildenden der Rettungswachen Syke, Bassum, Diepholz, Sulingen und Leeste ein“, erklärt Klaus Hische. In diesem Jahr bereiteten sich 16 Männer und Frauen in Ausbildung auf ihren zukünftigen Berufsalltag vor.

Die Praxisübungen finden in Sulingen statt, weil die Bedingungen optimal sind. „Wir bedanken uns bei den Firmen, der Verwaltung und der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit. Das klappt hier reibungslos. Und bei den Teilnehmern kommt das Programm gut an“, sagt Hische. Die Vorbereitung sei aufwendig, mache aber viel Freude.

Neben acht Praxisanleitern aus den fünf Rettungswachen des Landkreises waren acht externe Helfer und Statisten am Samstag im Einsatz. Sechs Notfallsituationen standen auf dem „Stundenplan“ der Teilnehmer. Neben der Erstversorgung des Mädchens auf dem Kleinen Markt hatten sie im Freibad eine Herausforderung zu bestehen: Ein Badegast war vom Drei-Meter-Turm auf die Platten gestürzt; eine zusätzliche Schwierigkeit: Der „Patient“ sprach Russisch.

+ Immer wichtig: die Zusammenarbeit zwischen Rettungssanitätern und der Feuerwehr. Auch das wurde geprobt. © Bigalke

Weitere Einsätze gab es nach einem vermeintlichen Arbeitsunfall bei der Firma RAKU sowie im Haus am Suletal und im Familiengesundheitszentrum, wo die Reanimation eines Erwachsenen beziehungsweise eines Babys zu bewältigen war. In einem Privathaus übten die Auszubildenden zudem, was bei einer Opiatvergiftung zu tun ist.

Eine weitere Station war das Gelände der Feuerwehr: Hier wurde die Höhenrettung per Drehleiter und das Löschen von Kleinbränden geschult. Für die letztgenannte Übung konnten die Organisatoren Uwe Rohlfs als Sponsor gewinnen: Er hatte einen Brandcontainer zur Verfügung gestellt. Ein gutes Zusammenspiel mit der Feuerwehr ist im Ernstfall das A & O, daher ist diese Übungseinheit zentraler Bestandteil der Ausbildungstage.

Janek Bartels, Auszubildender im ersten Jahr, gibt den Organisatoren Bestnoten für ihr Engagement: „Sie stecken da Herzblut rein!“ Jessica Mears und Mark Zimmermann pflichten ihm bei. Sie sehen in dem Ausbildungstag einen echten Mehrwert. Jessica Mears: „In der Schule arbeiten wir nach strengen Regeln, die in der Praxis nicht funktionieren können. Wir lernen hier, alles kritisch zu hinterfragen und alle Eventualitäten zu bedenken.“ Auch Mark Zimmermann weiß die praxisnahen Einsatzbeispiele zu schätzen: „Wir üben unter realistischen Bedingungen, ohne dass ein wirklicher Notfall vorliegt. Das ist trotzdem Stress. Vor allem, wenn Passanten zuschauen.“

Das Lob von „Krampf-Patientin“ Charlotte kam vor diesem Hintergrund gerade recht. Sie fühlte sich vom Team der „Azubis“ sehr gut betreut.