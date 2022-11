Von Bach bis The Who: Mit Dieter Falk im Haifischbecken

Von: Gerhard Kropf

Dieter Falk und Daniel Rheibay (Schlagzeug) beim Stiftungsabend in Sulingen. © Kropf

Musik, Theologie und mehr beim Stiftungsabend in Sulingen

Sulingen – Zu einem vollen Erfolg machte der Vollblutmusiker Dieter Falk den 15. Stiftungsabend der Stiftung „Kirche für Sulingen“. In seinen Begrüßungsworten im Sulinger Stadttheater erläuterte Dr. Ernst Funck, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, deren Ziele: Die Förderung des kulturellen und sozialen Lebens der Stadt Sulingen über die Arbeit in der Kirchengemeinde hinaus und die Stärkung der schwächer werdenden Personaldecke der Gemeinde. Aber die demnächst wegfallende halbe Pastorenstelle wird die Stiftung nicht verhindern können, bedauerte Dr. Funck.

Bürgermeister Patrick Bade erläuterte in seinem Grußwort seine Aufgaben als Schirmherr der Veranstaltung, bevor Dieter Falk und der Schlagzeuger Daniel Rheinbay das Publikum schon gleich mit ihrem ersten Musikstück begeisterten. Der Pianist, Komponist, Musikproduzent und Christ nahm das Publikum mit auf eine Reise durch sein Leben im „Haifischbecken Musikbusiness“.

Gleich zu Beginn seiner Karriere kam der erste Rückschlag: 1986 in Fulda spielte Falk bei einem Jugendtreffen einer Freikirche eine Funky-Version von „Nun danket alle Gott“, alle klatschten den Takt und viele tanzten auf den Tischen. Doch plötzlich erschien der Veranstalter auf der Bühne und brach das Konzert ab. Diese Musik entspräche nicht seinen Vorstellungen.

Der Rauswurf entmutigte Falk glücklicherweise nicht, und 36 Jahre später gehört er mit fünf „Echo“-Nominierungen zur Spitze der deutschen Musikszene, ist Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Düsseldorf und Dozent für Dirigieren und Gospel-Piano an der Hochschule in Regensburg.

Dieter Falk hat mit Stars der Musikszene zusammengearbeitet wie Gitte Hænning, Katja Ebstein, Nana Mouskouri und vielen anderen. Als Produzent der Gruppe „Pur“ erreichte er Spitzenpositionen der deutschen Charts, darunter mit dem Riesenerfolg „Abenteuerland“. Aber er sagt auch: „Ohne Bach wäre ich nicht das geworden, was ich bin.“ Bach sei ein Meister der Improvisation gewesen, und auch er bemühe sich darum.

Das Sulinger Publikum als Chor

Falk forderte das Publikum auf, ihm zwei Titel oder Liednummern aus dem evangelischen Gesangbuch zuzurufen, und er improvisierte aus den Melodien ein Medley. Bei „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ sang das Publikum den Refrain mit.

Falk fesselte seine Zuhörer aber nicht nur mit Gospels und modern interpretierten klassischen Kirchenmusikstücken, sondern neben Bach auch mit Liedgut von Paul Gerhardt oder Martin Luther, das er völlig neu interpretierte oder zu Medleys zusammenfügte und ihm so einen ganz neuen Charakter verlieh. Virtuoser musikalischer Begleiter: Daniel Rheibay am Schlagzeug.

Humorvoll erzählte Falk Anekdoten von seinen zahlreichen Begegnungen mit Musikstars wie beispielsweise der Band „The Who“ im Tonstudio oder mit Nina Hagen als Juror einer Fernseh-Castingshow. Auch heute noch arbeite er regelmäßig mit großen Chören – und brachte auch das Sulinger Publikum zum Singen.

Er halte an seinem „kindlichen christlichen Glauben“ fest, sagte Falk. Aber der evangelikalen Kirche sei er nicht fromm genug, der evangelischen Landeskirche dagegen zu fromm. Das Sulinger Publikum war begeistert von Falks Musik und seinen Erzählungen, und erst nach einer Zugabe – das „Gloria“ von Johann Sebastian Bach – wurden die beiden Musiker von der Bühne entlassen.

Im Foyer nahmen noch viele Besucher die Gelegenheit wahr, eine CD, die von Falk verfasste Klavierschule oder seine Autobiografie „Backstage – von PUR, Popstars und den zehn Geboten“ samt Autogramm zu erwerben und ein paar Worte mit ihm zu wechseln.