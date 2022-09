„Volle Pulle Nachbarschaft“ in Sulingen

+ © Bartels Der Helferkreis für das Nachbarschaftsfest: Petra Brackmann, Tanja Bach, Martina Oltmann, Heike Knoop-Behrmann, Claudia Pape, Gisela Wegner und Andreas Hillmann (von links). © Bartels

Sulingen – Die neue Tagespflege „Zum Hollerbusch“ in Sulingen soll am 4. Oktober den Betrieb aufnehmen – einen ersten Eindruck von der Einrichtung können sich Interessierte bereits am Samstag, 10. September, verschaffen, denn das Nachbarschaftsfest zwischen der Tagespflege am Wiesenweg und der Senioreneinrichtung „Haus am Suletal“ an der Memelstraße dient zugleich als „Tag der offenen Tür“.

„Der Start am 4. Oktober ist das Ziel“, sagt Petra Brackmann, Pflegedienstleiterin der Tagespflege. Die Bereiche für die Tagesgäste seien bereits zu großen Teilen möbliert. Lediglich Einzelteile, wie Schränke oder Schließfächer für die persönlichen Dinge der Gäste, fehlten noch, ebenso Dekoration. Ein persönlicher Favorit von ihr und der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Ina Seliger ist die geblümte Sitzecke in einem der Gruppenräume: „Als wir die gesehen haben, konnten wir nicht dran vorbeigehen“, lacht Petra Brackmann.

Bereits als zentraler Anlaufpunkt zwischen den Gruppenräumen angelegt ist die Küche. Die sei so großzügig gestaltet, dass Mahlzeiten auch so angeboten werden können, dass sich die mobileren Gäste an einem Buffet bedienen. Die Ruheräume sind schon ausgestattet mit Entspannungssesseln, und auch in den Bewegungsräumen stehen die ersten Möbel bereitet.

+ Petra Brackmann (links) und Ina Seliger mit ihrem Favoriten, der geblümten Sitzecke in der Tagespflege. © Bartels

Grundsätzlich sind alle Räume jeweils separat für die beiden geplanten Gruppen vorhanden. Eine Ausnahme bildet ein spezielles Badezimmer: Es ist so großzügig ausgelegt, dass auch Friseur- und Fußpflegedienstleistungen hier möglich sind. Damit könnten die Gäste solche Pflegetermine auch in ihren Alltag in der Tagespflege einbinden, erläutert Petra Brackmann.

Schon angelegt ist zudem der Garten, wo der namensgebende Holunderbusch seinen Platz finden soll. Ebenso wie das Gebäude der Tagespflege selbst, bietet er den Gästen die Gelegenheit zu einem Rundgang – eine bewusste Entscheidung, denn gerade Menschen mit Demenz hätten oft einen Bewegungsdrang, weiß die Pflegedienstleiterin. Der Garten des „Hollerbuschs“ soll nicht die einzige Außenanlage bleiben: Bereits geplant sei, dass ein Teil des Außengeländes des „Hauses am Suletal“ hergerichtet wird mit Hochbeeten, einer Grillecke und einem Picknickplatz – „das wird ein Platz, um auch etwas zusammen zu machen.“

+ Blick in einen der beiden Gruppenräume. © Bartels

In dieser Woche habe es bereits das erste Treffen des künftigen Tagespflegeteams gegeben. Das sei so gut wie vollständig, nur Fahrer, gerne auch in Kombination mit Betreuung, würden gesucht. „Zwei wunderschöne Autos“ zum Abholen und wieder Heimbringen der Gäste seien schon vorhanden.

Beim Programm werde man sich nach den Wünschen der Gäste richten, kündigt Petra Brackmann an. Geplant sei, in Kooperation mit der Kindertagesstätte „Zauberland“, ein Kneipp-Tag. Für den Werkraum werde noch eine gut nutzbare Werkbank gesucht für Gäste, die sich handwerklich betätigen wollen und nicht nur Lust hätten auf „singen, basteln und Gymnastik machen.“

+ Die zentrale Küche bietet auch Platz für Buffets. © Bartels

Bevor der Alltag in der Tagespflege beginnt, stehe am heutigen Samstag von 11 bis 18 Uhr das Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Volle Pulle Nachbarschaft“, kündigt Gisela Wegner an, Geschäftsführerin der „Diakonischen Pflege- und Wohnstifts Sulingen gGmbH“, zu der nicht nur das von ihr geleitete „Haus am Suletal“, sondern auch die Tagespflege gehört. „Wir haben dazu alle Nachbarn rundum eingeladen“, inklusive der künftigen Bewohner der Wohnungen über der Tagespflege. Das Fest könne aber nur stattfinden, weil ganz viele Helfer mitwirken: „Es freut mich besonders, dass unsere Ehrenamtlichen alle dabei sind, obwohl wir schon so lange keine Veranstaltung mehr hatten.“

Zum Programm zählt ein Auftritt des Twistringer Blasorchesters zwischen 14 und 15 Uhr, zudem wird ab 14 Uhr die Clownin „Siba“ auf dem Gelände unterwegs sein. Vor der Einrichtung starten Rikschafahrten durch die Nachbarschaft und im Garten gibt es unter anderem Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Pommes frites und Gegrilltes, kalte Getränke und eine „Candy-Bar“. Der Weg zur Tagespflege ist mit bunt dekorierten Flaschen markiert, und dort warten zur Stärkung Hugo sowie Eis. In den Räumen der Tagespflege gibt es, passend zum Namen, verschiedene Leckereien zum Thema Holunder. Hier ist zudem die Ausstellung „Glücksmomente“ mit Einblicken in die Pflegearbeit zu sehen. Kunsthandwerker zeigen ihre Produkte, darunter Wolle, Seifen sowie Arbeiten aus Holz und Beton.

+ Die Ausstellung „Glücksmomente“ der DALM wird in der Tagespflege gezeigt. © Bartels

Vorbereitet werden eine große Hüpfburg und das Spielmobil des Landkreises. Darüber hinaus verbindet eine Rallye mit sechs Spielstationen die beiden Einrichtungen. Wer alle Stationen absolviert, erhält am Ende einen Preis.