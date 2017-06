Volksbank begrüßt ihr 16.000. Mitglied

Vertreterversammlung: Kirchdorferin Astrid Unger neu im Aufsichtsrat

+ © Schlotmann Nach der Vertreterversammlung der Volksbank Sulingen: Die Vorstände Torsten Blietschau (l.) und Jörn G. Nordenholz (r). sowie Aufsichtsratsvorsitzender Konrad Leymann (2.v.l.) mit dem neuen Aufsichtsratsmitglied Astrid Unger (Bildmitte), Werner Eickhoff (3.v.l.), der seit 25 Jahren in dem Aufsichtsrat mitwirkt, dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Joachim Lühr (3.v.r.) und Christian Eckstein (2.v.r.), den die Teilnehmer der Vertreterversammlung am Dienstag als Aufsichtsratsmitglied bestätigten. © Schlotmann

Sulingen - Personalien: Die 179 stimmberechtigten Vertreter der Volksbank eG Sulingen folgten am Dienstag dem Vorschlag des Aufsichtsrates – und wählten mehrheitlich die Kirchdorferin Astrid Unger als neues Mitglied in das Kontroll- und Lenkungsgremium. Joachim Lühr aus Schwarme schied wegen Erreichens der in der Satzung manifestierten Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus. Das Mitglied Christian Eckstein bestätigten die Vertreter. Ausgezeichnet wurde am Dienstagabend im Stadttheater Werner Eickhoff aus Sudwalde. Eickhoff wirkt seit 25 Jahren im Aufsichtsrat mit.