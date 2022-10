Vogelfreunde freuen sich über Resonanz ihrer Ausstellung in Sulingen

Von: Gerhard Kropf

Vor der Siegervoliere der Publikumswertung, in der Ingo Krämer Rosenköpfchen aus Afrika präsentierte: Vorsitzender Wilfried Sandmann (links) und sein Stellvertreter, Günter Tödtemann. © Kropf

Sulingen – Ein vielstimmiges Konzert von Kanarien, Papageien, Sittichen, Finken und Exoten hörte man am Wochenende in der Halle des Autohauses Habighorst in Sulingen. Die Gärtnerei Höfener aus Varrel hatte sie dekoriert, und zwölf Mitglieder des Vereins der Vogelfreunde Sulingen und Umgebung präsentierten hier – erstmals seit 2019 – ihre gefiederten Lieblinge.

Bereits am Freitag hatten Zuchtrichter die ausgestellten Vögel bewertet. Als beste Vögel beurteilten sie einen Exoten des Züchters Matthias Hahn (Oyle), einen Kanarienvogel von Mike Klußmann (Kuppendorf), einen Großsittich der Zuchtgemeinschaft Riechers (Woltringhausen) und einen europäischen Vogel von Dr. Eckhard Denker (Ütze, früher Barenburg). Als Vereinsmeister wird ausgerufen, wessen Gesamtleistung als die Beste beurteilt wird. Das sind für 2022 Matthias Hahn mit seinen Exoten, Eckhard Denker mit seinen einheimischen Vögeln, Wilfried Sandmann (Varrel) mit seinen Großsittichen – und Mike Klußmann wurde gleich doppelt Vereinsmeister, mit seinen Farbkanarien und seinen Positurkanarien. Besucherinnen und Besucher am Ausstellungssamstag waren aufgefordert, die Volieren, die möglichst genau den natürlichen Lebensraum der Tiere nachempfinden sollten, und die Vitrinen zu bewerten. Die meisten Stimmen erhielten die Voliere von Ingo Krämer (Borstel) und die Vitrine von Mike Klußmann. Die Siegerehrung erfolgte am Samstagabend in gemütlicher Runde im Gasthaus Runge in Barenburg.

Gemütlichkeit war Samstag und Sonntag bei Kaffee und selbst gebackenen Torten und Kuchen angesagt, mit denen die Besucher sich vor oder nach dem Besichtigen der Ausstellung stärken konnten. Eine Tombola bot die Chance auf attraktive Preise. Der Vereinsvorsitzende Wilfried Sandmann und sein Stellvertreter, Günter Tödtemann, freuten sich über die gute Resonanz der Ausstellung. Man sei sehr dankbar, dass diese schon seit vielen Jahren im Autohaus Habighorst ausgerichtet werden kann.

Neuguinea Edelpapageien sind diese beiden Vögel. © Kropf