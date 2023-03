„Viola Beauty“ erweitert Räume, Team und Angebot in Sulingen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Auf den Neustart am 2. März freuen sich Viola Witte (links) und ihr Team. © De Groot

Sulingen – Die Planungen: umfangreich und bis ins Detail. Die Akquise neuer Mitarbeiter: erfolgreich, es gibt genug Bewerber. Der Neueröffnung der von 92 auf 300 Quadratmeter vergrößerten Fläche von „Viola Beauty“ im ersten Stock des Kaufhauses Ranck am Donnerstag, 2. März, von 17 bis 21 Uhr steht also nichts im Wege. Wenn bis dahin die ungezählten Kartons mit neuen Produkten ausgepackt und in die neuen Regale sortiert sind. Die Zahl der Handwerker in den neuen Räumlichkeiten müsste sich bis dahin auch unbedingt auf Null reduziert haben. Aktuell legen alle einen fulminanten Endspurt ein.

Kosmetikbehandlungen – wer braucht die eigentlich? Diese Frage ist der falsche Ansatz. Für die 29-jährige Viola Witte steht nicht das Aufhübschen mit dem Farbpinsel im Fokus, sondern die Pflege darunter. Vegane Produkte, nachhaltig produziert, mit guten Inhaltsstoffen – und das Ganze dann, bitteschön, auch noch zu vernünftigen Preisen. „Kosmetik und Frisuren machen so viel mehr als nur schön. Sie dienen dem seelischen Wohlbefinden“, erklärt Viola Witte. Das Team kümmert sich – auch – um Verschönerungen, letztlich ist die Grundlage aber eine typgerechte Hautpflege. Dazu gehört eine individuelle und umfangreiche Beratung, nach dem Motto: „Wir behandeln nicht nach Standard.“

Entdeckt habe sie jüngst eine Firma, die passgenaue Pflege für jede Haut produziere. Nach der Analyse wird eine personalisierte Charge hergestellt. Witte ist begeistert: „Erstens ist es eine genaue Abstimmung für diese eine Haut und dann wird auch nur das produziert, was benötigt wird. Nichts im Überfluss, was dann entsorgt wird.“ Kosmetische Produkte sollen gut sein, nicht teuer, heißt die Devise. Das Team ergänzt die Produktlinie um Neues, etwa Tattoonachpflege oder Lippenpflege. Grundsätzlich aber ist das Ziel, den Produkteüberfluss zu drosseln: „Man braucht nur eine Handvoll“, erklärt Viola Witte.

Ihr ganzheitlicher und natürlicher Ansatz bei der Kosmetikbehandlung hat sich in der Branche herumgesprochen, viele der Kolleginnen nehmen weite Anreisen zum neuen Arbeitsplatz auf sich. Mit den neuen Mitarbeiterinnen hat „Viola Beauty“ auch das Portfolio aufgestockt. Jetzt umfasst die Auswahl für die „Auszeit vom Alltag“ Spa-Maniküre und Fußpflege, Farb- und Stilberatung, Ayurvedische Massagen, Inner-Balance-Rückenbehandlungen, dauerhafte Haarentfernung, Gesichtsbehandlungen, Wimpernstyling und Augenbehandlungen, Fineline Tattoo und Permanent Makeup. Je nach Behandlung ist eine Kundin zwischen einer halben Stunde (eben mal die Augenbrauen aufhübschen) und gut zwei Stunden da.

Für die Eröffnung am Donnerstag ist eine Tombola mit etlichen Preisen lokaler Unternehmen vorbereitet. Die Einnahmen dienen einem guten Zweck, außerdem sind kleine Überraschungen geplant, kündigt Viola Witte an.

Und freut sich: Nach zwei Monaten Umbaupause ist der Terminkalender für den März bereits fast komplett ausgebucht. Auch die Termine der neuen Kollegen – Zeichen, welch Vertrauen der Kundschaft sich Viola Witte seit dem Start als Unternehmerin im Beautybereich 2017 erarbeitet hat. Mit „Professionalität, Herzblut und Power“, wie sie selbst auf ihrer Instagramseite schreibt.