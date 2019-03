Vier „Hochkaräter“ im Jugendzentrum

Fortsetzung der Veranstaltungsreihe mit „Controversial“ und Gästen

Sulingen – Die Mitarbeiter der Sulinger Stadtjugendpflege kündigen für den kommenden Sonnabend, 30. März, die nächste Veranstaltung im Rahmen der „JoZZ“-Konzerte im Mittelzentrum an. „Controversial“ betreten dabei im Jugendzentrum an der Galtener Straße ihre Heimatbühne. Gäste des Abends sind „Alibi for A Murder“, „Cytotoxin“ und „Soul Decoder.“