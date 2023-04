Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten in der Carl-Prüter-Schule

Von: Harald Bartels

Bei der Polizei gab es Einblicke in die Ausstattung der Einsatzkräfte. © Bartels, Harald

Sulingen – Premiere in der Sulinger Carl-Prüter-Schule (CPS): Am Donnerstag veranstaltete die Oberschule ihre erste eigene Berufsmesse, bei der rund 40 Unternehmen und Institutionen aus dem Sulinger Land und darüber hinaus sich und ihre Ausbildungsberufe vorstellten.

Im Erdgeschoss der Schule waren die Stände aufgeteilt in die Bereiche Industrie, Gastronomie und Polizei, soziale Berufe, Verwaltung und kaufmännische Berufe sowie Handwerk. Klassenweise erkundeten die Jahrgangsstufen 8 und 9 die Bereiche. Anschließend hatten die Schüler noch einmal Gelegenheit, gezielt Stände aufzusuchen, die sie ausgelassen hatten oder die sie besonders interessierten.

An den Ständen berichteten vielfach Auszubildende von ihren Erfahrungen. Die Schüler hatten häufig Gelegenheit, selbst etwas auszuprobieren, ob das Handwerkszeug eins eines Friseursalons oder die Einsatzausrüstung der Polizei. Um die „Verpflegung“ von Schülern und Ausstellern kümmerte sich die Klasse 10d: „Cateringwagen“ mit Snacks und Getränken waren unterwegs, der Erlös soll der Sulinger Tafel zugutekommen.

Mitmachaktionen hatten die Aussteller vorbereitet. © Bartels, Harald

„Die Polizei hat mir am besten gefallen, weil ich mich dafür interessiere“, verriet Achtklässlerin Randa. Für sie war es der erste Besuch einer Berufsmesse – ebenso wie für ihre Mitschülerin Emily. Sie war vor allem von den Möglichkeiten bei der Bundeswehr beeindruckt; vorgenommen hatte sie sich, „die Lebenshilfe und das Altenheim“ anzusehen.

„Das hat mit gut gefallen, vor allem die Art der Vorstellung“, stellte Romeo fest. Sein Mitschüler Leo war begeistert von der großen Auswahl an Berufen und den vielen Informationen dazu.

Reges Interesse zeigte sich am Stand des Friseurhandwerks. © Bartels

Die Schüler habe sie als sehr interessiert erlebt, freute sich Marieke Müller (Seniorenresidenzen Specht & Tegeler), „sie haben viele Fragen gestellt.“ Die ganze Veranstaltung sei gut organisiert. „Und die Verpflegung ist echt gut.“

Als „total interessant“ empfand Beatrix Wilkens von der Tischlerei Wilkens aus Staffhorst die Berufsmesse. An einer solchen habe der Betrieb bislang noch nie teilgenommen, weil die Zeit für die entsprechende Vorbereitung des Messeauftritts gefehlt habe, aber: „Wir müssen jetzt etwas machen. Am meisten hat mich überrascht, dass alle die gleichen Probleme beim Finden von Auszubildenden haben.“

Vor allem bei den Handwerksberufen ging Probieren über Studieren. © Bartels, Harald

„Ich bin begeistert, wie viel Lust die Schüler haben“, schwärmte Anna Schwarze, Leiterin der Fachkonferenz Wirtschaft der CPS, „sie gucken sich auch die Berufe an, die sie vorher noch nicht ,auf dem Schirm hatten‘ und sind überrascht, wie vielfältig das Angebot ist.“ Zufrieden zeigte sich auch Schulleiter Christopher Axmann: „Das zehnköpfige Orga-Team hat super Arbeit geleistet.“ Schade sei nur, dass derzeit so viele Schüler erkrankt seien, und anfangs seien die Jugendlichen noch „recht zaghaft“ auf die Aussteller zugegangen.

Noch in den Unterrichtsstunden direkt nach dem Messebesuch wurden die Schüler zu ihren Eindrucken befragt, und die Aussteller bat man gleich im Anschluss um eine Evaluation. Deren Ergebnisse sprechen für sich: Von den 22 Ausstellern, die den Fragebogen beantworteten, empfanden 91 Prozent (20) die Schüler als gut vorbereitet, 77 Prozent (17) gaben an, die gewünschten Zielgruppen erreicht zu haben. An einer künftigen CPS-Berufsmesse würden 21 der 22 Unternehmen/Institutionen erneut teilnehmen.

Ein erstes Fazit zog am Vormittag Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, der als Gast die Messe besuchte: „Das ist alles sehr schön, aber die Berufsvorbereitung an der CPS ist ohnehin sehr gut.“