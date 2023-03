Viel los beim Pokalschießen

Teilen

Die Vertreter der erstplatzierten Teams des Pokalschießens des SV Lindern. © Schützenverein

Nordsulingen und Rathlosen siegen in Lindern

Lindern – Volles Haus beim Schützenverein Stehlen, Feldhausen, Lindern, Sulinger Bruch! Für das traditionelle Pokalschießen des Vereins hatten sich alle acht Sulinger Schützenvereine und die Schützengesellschaft mit insgesamt acht Damen- und 10 Herrenmannschaften angemeldet. In Verbindung mit dem Pokalschießen fand auf dem Schießstand in Lindern auch ein Preisschießen um Geldpreise statt. Die Schießwarte Sven Kreutzberger und Bernd Cordes kürten am Ende die Sieger. Bei den Herrenteams war das der SV Nordsulingen, der sich vor dem SV Stadt-Herelse und dem SV Nechtelsen durchsetzte. Tagesbester Schütze war Wolfgang Wiegmann vom SV Nordsulingen mit vollen 50 Ring und einem Teiler von 197,2. Bei den Damenteams trug der SV Rathlosen den Sieg davon. Auf den Plätzen folgten der SV Nordsulingen und der SV Sulingen 1848. Tagesbeste Schützin wurde Corinna Köppen vom SV Rathlosen mit 50 Ring und einem Teiler von 152,8. Beim Preisschießen siegten Thorsten Kordes und Frank Klinge sowie Elke und Lars Nuttelmann mit je 2 x 30 Ring.