Viel los im Bürgerpark

Sulingen – Niedrigseilgarten, Hüpfburgen, Ponyreiten, Kindereisenbahn sowie eine Schatzsuche: Das „Sulinger Familienfest“ lockte mit vielen Attraktionen.

Erneut richteten die Mitarbeiter des Fachdienstes Jugend des Landkreises Diepholz und die Evangelische Jugendhilfe des Stephansstift die Veranstaltung im Bürgerpark im Sulinger Westen aus.

Gut besucht von Anfang an

„Ab 14 Uhr schon gut besucht“: Martin Stricker, Regionalleiter der Evangelischen Jugendhilfe vom Stephansstift, zeigte sich zufrieden. Einige Kinder seien aber in den Hüpfburgen verloren gegangen, scherzte Jörg Lubomirski, Regionalleiter vom Fachdienst Jugend des Landkreises Diepholz. Die tatsächliche Besucherzahl würde man anhand der Schuhe vor den Hüpfburgen zählen.

Leicht versteckt zwischen den Bäumen war der Niedrigseilgarten eingerichtet. Ermöglicht habe die „Initiative hilft Kindern“ die Zusammenarbeit mit dem „Baumcircus“ von Bea Linnert. „Rumprobieren und tun“ sei die Devise beim „Baumcircus“, erklärt Bea Linnert, Fachagrarwirtin der Baumpflege. Richtig oder falsch gäbe es nicht.

„Motorikerfahrung zu sammeln ist wichtig für Kinder. Ihre Lösungen sind immer individuell.“ Bei der Hängebrücke würden manche über das Loch krabbeln, statt darüber zu klettern. Nur Erwachsene seien schüchtern, würden selten das Klettern ausprobieren.

Aktionen und Kreativangebote

„Immer ein totaler Renner“ sei das Kinderschminken, das der Fachdienst Jugend und Ehrenamtliche anbot. Gleiches gelte für die Kindereisenbahn, die vom Team des „Wichtelgartens“ gestellt wurde. In stets voll besetzten Waggons drehte die Eisenbahn ihre Runden. Auch die Ponys stammen aus dem Stall des „Wichtelgartens“: Ehrenamtliche führten die Ponys mit den daraufsitzenden Kindern an der Strecke entlang. An den Schatzsuche-Stationen konnten die Kinder Preise gewinnen: In einem abgesteckten Grasstück waren Schätze versteckt – mit einem Fähnchen galt es, die richtige Stelle zu erwischen. Nach möglichen Löchern zu suchen sei aber vergeblich gewesen.

Künstlerisch aktiv wurden Kinder an anderen Stationen, bastelten Perlen- und Tonketten. Kunsttherapeutin Karin Krebs zeigte an ihrem Stand, wie man mit Ton arbeitet. Werke der Kinder mit Acryl- und Aquarellfarben wurden am Stand präsentiert. Für die Tonkügelchen bräuchte es keinen Brennofen, erklärt Krebs. „Der Ton trocknet in den Händen“.

Die Löcher würden mittels eines Schaschlikspießes gesteckt und die Kugeln mit Farbpigmenten und Acrylfarbe verziert.

Neben Aktionen gab es viele Informationstafeln für interessierte Besucher, um sich über die Institutionen zu informieren.

Für hungrige Gäste grillten Mitglieder der „Initiative hilft Kindern“ Bratwurst um Bratwurst. Ehrenamtliche Helfer hatten Kuchen gebacken und beim Aufbau geholfen, erklärte Claudia Ehlers, „Netzwerkkoordinatorin des Familienfestes“.

Dank an Sponsoren und Helfer

Sie dankte dem Schützenverein, dem Kutscher Klub, dem Bürgerparkverein sowie dem Roten Kreuz“, ebenso den Sponsoren, der „Initiative hilft Kindern“, dem Autohaus Südring, der Firma Jantzon & Hocke, der Firma „SHZ-Nord“, der „casa Baubetreuung“ und der Firma „Hilbers Bedachungen“.