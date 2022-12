Schuldnerberatung: Hauserhalt als ausdrückliches Ziel

Schuldnerberatung

+ © Bartels Ihr Fachwissen als Expertin für Baufinanzierungen bringt Marita Rohlfs ein in den Verein für Kreditnehmer – und nun auch in die Procasa GmbH in Gründung. © Bartels

Sulingen – Der Verein für Kreditnehmer und in finanzielle Not geratene Menschen (VfK) in Sulingen hat Verstärkung bekommen: Seit wenigen Wochen unterstützt die „Procasa GmbH“ in Gründung den Verein dabei, die Schuldenlast von Menschen zu lindern, ohne dass dabei ihre Immobilie verloren geht.

Der 1986 gegründete VfK ist eine anerkannte Stelle der Schuldnerberatung. Anders als bei anderen Stellen sei es jedoch von Anfang an Ziel des Vereins gewesen, die Menschen nicht in die Insolvenz zu führen, sondern einen Vergleich mit den Gläubigern zu erzielen, um so die Zwangsveräußerung eines möglicherweise vorhandenen Hauses zu vermeiden, erläutert Finanzierungsfachfrau Marita Rohlfs. In solch eine Lage könnten Menschen, auch unverschuldet, rasch geraten, warnt sie und verweist auf einen gerade abgeschlossenen Fall: Ein Klient sei durch einen Unfall erwerbsunfähig geworden und beziehe nur eine kleine Rente. Kurz nacheinander seien seine beiden Eltern gestorben und er habe das Haus der Familie geerbt. Darauf habe sich das Bestattungsinstitut eine Sicherungshypothek eintragen lassen, um die Beerdigungskosten zwangsvollstrecken zu lassen, doch in diesem Fall habe man den Verlust der Immobilie verhindern können, berichtet Marita Rohlfs.

In mehr als 600 Fällen habe der VfK bisher das Haus der Klienten retten können, aber „man kann es nur halten, wenn Geld da ist“, stellt sie klar. Dafür brauche es oft eine Finanzierung, entweder eine vorhandene oder eine neue. Weil aber gerade ältere Menschen aufgrund der seit 2016 geltenden Richtlinien für die Kreditvergabe keine neuen Darlehen aufnehmen könnten, habe bisher oft Christa Lobner, Gründerin und 1. Vorsitzende des VfK, mit ihrem Privatvermögen ausgeholfen. Das wolle die 81-Jährige aber nicht länger fortführen, weswegen beide die Procasa GmbH gegründet hätten, mit ihnen als Gesellschafterinnen, jeweils zu gleichen Teilen. Das sei auch geschehen auf Anraten der Banken, mit denen der VfK zusammenarbeitet, sagt Marita Rohlfs, denn sie seien keine Gegner, sondern vielfach Partner bei einem Kompromiss zugunsten der Schuldner.

„Das Knowhow von Christa wird weiter gebraucht“, betont Marita Rohlfs. Sie selbst sei als ausgebildete Bankkauffrau seit 1983 beruflich mit Baufinanzierungen befasst, und nachdem sie zunächst ehrenamtlich im VfK mitgearbeitet habe, sei sie seit vergangenem September beim Verein angestellt.

Die Erstberatung sei in jedem Fall kostenlos für Klienten; erst, wenn es zur Rettung eines Hauses komme, fielen Gebühren an. „Wichtig ist, dass die Menschen den Mut fassen und hierherkommen, um sich helfen zu lassen.“ Auch nach einem abgeschlossenen Verfahren betreue man sie auf Wunsch weiter: „Es ist gut, wenn sich die Leute Rat holen, egal, in welcher Konstellation.“

Termine können unter Tel. 0 42 71 / 95 09 80 und per E-Mail (inso@vfk-procasa.de) vereinbart werden.