Verzicht auf Plastik: „Wir sind schon weiter“

Sulingen – Der Verzicht auf Umverpackungen beim Einkauf ist zwar ein Thema, aber in den großen Verbrauchermärkten vor Ort nutzt nur eine Minderheit der Kunden bisher eigene Behältnisse (wir berichteten). Anders sieht es dagegen im Bioladen aus: „Wir sind schon weiter“, sagt Heike Teerling, Inhaberin des Geschäfts „Likedeeler“ in Sulingen.

Zwar hätten die Kunden von Bioläden nur schätzungsweise einen Anteil von 15 Prozent an den Kunden im Lebensmitteleinzelhandel, aber hier brächten rund 60 Prozent von ihnen eigene Behältnisse mit. Daher habe man überhaupt keine Plastiktüten mehr, und auch Papiertüten seien nicht mehr gefragt.

In der Käsetheke des Geschäfts seien die einzelnen Sorten zwar aus hygienischen Gründen noch in Plastikfolie eingewickelt, aber entweder wickele man den Einkauf in recycelbares Pergamentpapier oder lege den Käse in die mitgebrachten Gefäße der Kunden. Besonders beliebt seien dabei Brotdosen aus Aluminium – „die laufen wie tüt.“

Auch an vielen anderen Stellen im Sortiment werde von den Herstellern Plastik durch Papier setzt, ob bei Kürbiskernen oder Bio-Kosmetika, bei Obst und Gemüse gebe es nur noch eine Schutzfolie zum Abdecken der Transportkisten und Getränke wie Säfte oder Hafermilch, aber auch diverse Milchprodukte von Milch über Sahne und Joghurt bis Crème fraîche gebe es nur noch in Pfandflaschen oder -gläsern.

Einziger „Schwachpunkt“ sei das Sortiment an Fleisch- und Wurstwaren: Unverpackte Ware könne sie aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht im „Likedeeler“ anbieten, die seien nur in Plastikverpackungen zu bekommen. Generell gehe sie aber davon aus, dass in Kürze gut 80 Prozent ihres Sortiments ohne Plastikverpackungen auskommt, schätzt Heike Teerling. „Das ist ein Anfang, und ich hoffe, dass es in den anderen Branchen so weitergeht.“

Kritisch sieht sie hingegen den Trend zu ganzen „Unverpackt“-Geschäften: „Das werden wir nicht in Angriff nehmen.“ Zum einen seien in ihrer Kundschaft viele Allergiker, und die könnten dann nicht mehr bei ihr einkaufen, weil sich die unverpackten Produkte nicht völlig sortenrein trennen lassen – so könnten sich dann beispielsweise auch an Getreide Spuren von Erdnüssen finden lassen. Zum anderen verzichteten die „Unverpackt“-Läden zwar auf Plastikverpackungen, aber in den aktuell verfügbaren Ladeneinrichtungen und Lagersystemen sei viel Kunststoff enthalten – „da macht der Verzicht auf Plastikverpackungen es dann auch nicht aus.“