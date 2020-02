Verpuffung auf Biogasanlage

80 Kräfte Sulinger Ortsfeuerwehren an Einsatzübung in Groß Lessen beteiligt

+ Unter Atemschutz dringen Einsatzkräfe in den Container vor. Foto: Feuerwehr

Groß Lessen – Ein Passant entdeckt am Mittwochabend zufällig aus einiger Entfernung Rauchentwicklung bei einer Biogasanlage auf Ehrenburger Damm in Groß Lessen und setzt einen Notruf ab – so beginnt die „Story“, die einer gemeinsamen Übung der Ortsfeuerwehren der Stadt Sulingen zugrunde lag, teilt Feuerwehrpressesprecher Marcus Martz mit: „Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte an dem Trainingseinsatz beteiligt, der die Zusammenarbeit der einzelnen Ortsfeuerwehren optimieren sollte.“