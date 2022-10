Vernissage mit sechs Kunstschaffenden im Sulinger Hospiz Zugvogel

Von: Harald Bartels

Eine Auswahl der vielen neuen Kunstwerke zeigt Einrichtungsleiter Didjwar Kuri im Hospiz „Zugvogel“. © Bartels

Sulingen – In die Räume des stationären Hospiz’ „Zugvogel“ in Sulingen lädt das Team zu einer Vernissage ein: Am Sonntag, 9. Oktober, präsentieren sechs Kunstschaffende ihre Werke in der Einrichtung am Wiesenweg.

„Kunst spielt eine wichtige Rolle in der Hospizarbeit“, betont Hospizleiter Didjwar Kuri. Deswegen sei von Anfang an das Bestreben gewesen, dass an den Wänden des „Zugvogels“ Künstler aus der Region ihre Arbeiten präsentieren können. Pandemiebedingt sei der eigentlich geplante regelmäßige Austausch der Werke nicht erfolgt, weswegen seit vier Jahren die Gemälde von Karin Altrogge aus Kirchdorf die Räume schmücken. „Ich interessiere mich sehr für Kunst“, betont Kuri, „deswegen möchte ich den Austausch jetzt wiederbeleben.“

Künftig sollen alle sechs Monate die gezeigten Werke wechseln. Den Anfang machen jetzt, neben Karin Altrogge, als „Neuzugänge“ Hanna Plagge aus Varrel, Henning Diers aus Hassel, Helga Scherler-Gronau aus Ehrenburg, Kerstin Friedrichs aus Liebenau und Gerold Jebsen aus Schwaförden. Zustandegekommen sei deren Beteiligung, weil das Hospiz auf Facebook und im Internet entsprechende Aufrufe veröffentlicht habe, erklärt Kuri, „aber wir sind weiter offen für Bewerbungen.“

Die Künstler, die alle auch am Sonntag vor Ort sein werden, zeigen eine große Bandbreite an Techniken, Stilen und Motiven. Mal gegenständlich, mal abstrakt, sind Gemälde in Öl, Acryl oder Wachs ebenso vertreten wir Grafiken, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen. Ein Teil der rund 140 Werke, verteilt im ganzen Gebäude, steht zum Verkauf; die Kontaktdaten halten die Hospizmitarbeiter bereit.

Eine thematische Vorgabe habe es nicht gegeben, sagt Kuri. „Wir freuen uns aber, wenn in den Werken Zugvögel zu entdecken sind.“ Ihn habe ein Bild von Gerold Jebsen besonders berührt, bei dem eine Frau von einer weißen Gestalt in den Arm genommen wird, „das passt gut zum Hospizgedanken.“

Das Hospiz ist am 9. Oktober von 15 bis 18 Uhr für die Vernissage geöffnet. Empfangen werden die Gäste mit einem Glas Sekt, zudem wartet auf sie ein Kuchenbuffet. „Wir hoffen auf möglichst viele Besucher“, sagt Didjwar Kuri. Erforderlich sei ein aktueller negativer Corona-Test für das Betreten der Einrichtung; neben den öffentlichen Teststationen gebe es auch eine Testmöglichkeit im „Zugvogel“.