Sulingen: Vermisstensuche mit Großaufgebot und Hubschrauber

Von: Carsten Sander

Die Polizei sucht in Sulingen nach einem orientierungslosen Mann. © Imago Images/Maximilian Koch

Ein Mann wird vermisst. Er verschwindet am Morgen des 20. November aus einem Pflegeheim in Sulingen. Polizei, Feuerwehr und THW kommen zum Einsatz. Der Gesuchte ist orientierungslos. Die Polizei warnt bei Kontakt vor einer Ansteckungsgefahr.

Sulingen – Mit einem personellen Großaufgebot haben Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk den gesamten Sonntag, 20. November, in Sulingen nach einem vermissten Mann gesucht. Am Abend kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der 20 Minuten lang über dem Stadtgebiet kreiste. Der 46 Jahre alte Mann war am Sonntagmorgen aus einem Pflegeheim verschwunden. Er lebt erst seit wenigen Tagen in der Einrichtung und gilt grundsätzlich als orientierungslos. Der Gesuchte benötigt zudem laut Polize dringend medizinische Hilfe. Wichtig: Eine Ansteckungsgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, bei Kontakt ist also Vorsicht geboten. Vermutlich war der Mann bei seinem Verschwinden nur leicht bekleidet. Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: 170 cm groß, schlank, dunkle Haare und auffallend blaue Augen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/9490 entgegen.

Am Sonntag lief die Suche in Sulingen auf Hochtouren. Per Radiodurchsage und in sozialen Medien wurde die Bevölkerung um Hinweise gebeten, die Feuerwehr durchkämmte teils zu Fuß die Sulinger Straßen, auch die Drohnenstaffel kam zum Einsatz.