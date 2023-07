Verkehrsdelikte bringen 35-jährigen Sulinger ins Gefängnis

+ © Bartels Justizbedienstete führten den Angeklagten in Hand- und Fußfesseln zur Hauptverhandlung. © Bartels

Sulingen – Eine ungewöhnlich hartes Urteil im Deliktsbereich der Verkehrsstraftaten, nämlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, kassierte jetzt ein 35-jähriger Mann aus Sulingen.

Das Amtsgericht Sulingen verhandelte gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen. Bei einem dieser Tatvorwürfe kam tateinheitlich Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu. Der Sulinger, der in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kam, wurde zur Hauptverhandlung mit angelegten Hand- und Fußfesseln von zwei Justizbediensteten vorgeführt. Aktuell verbüßt er eine Gefängnisstrafe in anderer Sache in der Justizvollzugsanstalt Lingen.

Laut Anklageschrift wurde der 35-Jährige zunächst am 7. September 2022 auffällig: Gegen 23 Uhr geriet er mit einem Pkw in Sulingen in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei stellte fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem stark alkoholisiert war (1,72 Promille).

In den Mittagstunden des 28. Oktobers 2022 traf der Angeklagte erneut auf die Polizei: Diesmal war er mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine plus Anhänger in Hoya unterwegs – wiederum ohne Fahrerlaubnis.

Über seine Rechtsanwältin ließ der Mann erklären, dass er die angeklagten Vorwürfe einräume. Bei dem Vorfall im September habe er seinen ausgebüxten Hund zurückholen wollen. Die Fahrt im Oktober sei beruflich begründet. Einen Führerschein habe er tatsächlich noch nie besessen.

Der Staatsanwalt attestierte dem Angeklagten eine düstere Sozialprognose. 16 Einträge im Bundeszentralregister, davon acht Vorstrafen in Zusammenhang mit Verkehrsdelikten, würden eine deutliche Sprache sprechen. Offenbar hätten ihn die bisherigen Strafen nicht beeindruckt. Es müsse befürchtet werden, dass er auch künftig einschlägige Taten begehen werde. Der Vertreter der Anklage beantragte, den Sulinger für beide Sachverhalte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten zu verurteilen. Bewährung komme nicht infrage.

Die Verteidigerin hielt dem entgegen, das sie dieses Strafmaß aufgrund der erörterten Tatumstände für völlig überzogen halte – eine Freiheitsstrafe von insgesamt sieben Monaten wäre aus ihrer Sicht tat- und schuldangemessen.

Das Gericht verhängte schließlich gegen den 35-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Die Verwaltungsbehörde wird angewiesen, ihm vor Ablauf von einem Jahr und sechs Monaten keine Fahrerlaubnis zu erteilen. Dass er jemals in den Besitz eines Führerscheins gelangt, ist nicht zuletzt wegen seines Punktekontos in Flensburg zweifelhaft.