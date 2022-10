Verkaufsoffen darf Sulinger Herbstfestsonntag nur in „City“ sein

Von: Michael H. Dümer

Ausschließlich in der Innenstadt – hier beim Herbstfest 2021 – dürfen die Geschäfte öffnen. © S. Wendt

Sulingen – Alljährlich im Oktober steht in Sulingen das Herbstfest mit kulinarischen und unterhaltsamen Angeboten für die ganze Familie auf dem Programm. Und mit einem verkaufsoffenen Sonntag. So hat es die Initiative Sulingen auch für den 9. Oktober geplant. „Aber es dürfen diesmal nicht alle mitmachen“, bedauert Vorsitzender Philipp Leymann.

Die Stadt habe den verkaufsoffenen Sonntag nur für den Kernbereich der Innenstadt genehmigt. „Es gab keine andere Möglichkeit“, erklärt Leymann. Da alle Aktionen zum Herbstfest in der Stadtmitte stattfänden, dürften auch nur in diesem Teilbereich die Läden von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen – „vom Kreisel bis zur Kirche“ . Die Betriebe in den Gewerbegebieten Sulingen Ost wie auch West blieben außen vor. Auch Philipp Leymann selbst ist betroffen, muss seinen Fachmarkt am Sonntag geschlossen lassen.

Offensichtlich habe die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) interveniert. Wäre der Shopping-Sonntag für das gesamte Stadtgebiet genehmigt worden, hätte die Arbeitnehmerorganisation die Veranstaltung womöglich durch eine Verfügung ganz zum Kippen bringen können: „Andernorts ist das schon passiert, in Vechta etwa gibt es immer wieder Probleme, wenn dort an einem Sonntag die Geschäfte öffnen wollen“, weiß der Vorsitzende der Initiative.

Verständnis hat Leymann dafür nicht. „Die Zeiten sind nicht leicht für den Einzelhandel vor Ort, verkaufsoffene Sonntage eine gute Möglichkeit für eine Stadt wie unsere, sich als attraktiver Einkaufsort mit einer großen Bandbreite zu präsentieren. Aber dann müssen alle mitmachen können, die das wollen!“

Die meisten Beschäftigten in den Sulinger Einzelhandelsbetrieben seien – da ist sich Leymann sicher – gerne bereit, auch mal an einem Sonntagnachmittag zu arbeiten. Für manche sei das sogar eine willkommene Gelegenheit, in Zeiten einer starken Inflation ein paar Euro zusätzlich zu verdienen, da ja diese Sonntagsarbeit besonders vergütet werde.

Ein solcher Verkaufstag trage dazu bei, dass Sulingen auch über die eigenen Grenzen hinaus als attraktives Einkaufszentrum auf sich aufmerksam machen könne, was letztlich ja auch zu einer Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort beitrage.

Auch Andreas Nordloh von der Stadt Sulingen, Leiter Fachbereich III (Bauen, Planung und Ordnung) und Wirtschaftsförderer, hätte gerne einen verkaufsoffenen Sonntag für alle genehmigt. „Der Blick in andere Kommunen, etwa nach Nienburg und Vechta, zeigt aber, dass dann die Gefahr bestanden hätte, dass der Aktionstag kurzfristig komplett hätte abgesagt werden müssen.“ Dieses Risiko habe man nicht eingehen wollen.

Gewerkschaft verweist auf das Grundgesetz

Sandra Schmidt, als Verdi-Landesbezirkssekretärin aus Bremen auch für Sulingen zuständig, verteidigt die Entscheidung der Gewerkschaft, dem verkaufsoffenen Sonntag nur in dieser Form zuzustimmen. Die Stadt Sulingen als Genehmigungsbehörde sei gesetzlich verpflichtet, Verdi im Vorfeld einer Entscheidung anzuhören: „In Sulingen wurde das leider versäumt. Wir wurden von einem Mitglied auf den geplanten verkaufsoffenen Sonntag aufmerksam gemacht und haben uns dann bei der Stadt gemeldet“, erklärt Schmidt.

Durch das Grundgesetz werde der arbeitsfreie Sonntag besonders geschützt. Verkaufsoffene Sonntage dürften folglich nur als Begleitung zu einem Fest, einer Feier oder einer Messe genehmigt werden. Das Herbstfest in Sulingen sei ein solches Event, aber eben nur in der Innenstadt. Deshalb habe man einem verkaufsoffenen Sonntag in Sulingen Ost und West nicht zustimmen können.

Beschäftigte im Einzelhandel müssten schon sehr flexibel sein. Das Gros der Geschäfte öffne an sechs Tagen in der Woche von morgens bis abends. Einen deutlichen Mehrumsatz für den Einzelhandel sehe sie durch einen zusätzlichen Verkaufstag nicht. Deshalb könne auch keine Rede davon sein, dass ein „Nein“ Arbeitsplätze gefährde. Auch das Argument, mit einem Verkaufssonntag könne man der wachsenden Konkurrenz aus dem Internet ein Stück weit Paroli bieten, lässt Schmidt nicht gelten. „Manch einer mag sich an solch einem Tag vor Ort umsehen und auch Preise vergleichen, kauft dann aber letztlich trotzdem im Internet.“

In der Innenstadt soll es am Sonntag Essen, Trinken und Spaß geben: Hüpfburg, Kinderfahrgeschäft, Kistenstapeln, verschiedene Verkaufsstände. Auch einige Wochenmarktbeschicker wollen sich beteiligen.

Bei der Initiative Sulingen richtet man den Blick auch schon in die Vorweihnachtszeit. Es werde erneut die Tombola geben, laut Philipp Leymann kommen ab dem ersten Advent 22 000 Lose in den Verkauf. Bargeldpreise in Höhe von 5 000, 2 500 und 1 250 Euro locken, außerdem 50 Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro, die in den Mitgliedsgeschäften der Initiative eingelöst werden können. Leymann: „Am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent soll es wieder einen Verkaufsstand beim E-Center geben, auch die beliebte Putenverlosung ist geplant.“ Der Erlös der Tombola komme dem Schwesterverein „Initiative Sulingen hilft Kindern“ zugute.

Weihnachtslichter leuchten – nur kürzer

Wird es, angesichts der Energie-Krise, in der Innenstadt eine Weihnachtsbeleuchtung geben? „Ja“, sagt Philipp Leymann. Initiative und Stadt hätten darüber gesprochen und sich gemeinsam dafür entschieden. Glücklicherweise habe man die Beleuchtung schon vor einigen Jahren auf sparsame LED-Technik umgerüstet. Die Weihnachtslichter sollen aber weniger Stunden am Tag eingeschaltet sein als in früheren Jahren. Die Kosten tragen die Initiative (Aufbau) und die Stadt (Strom).