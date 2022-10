Vergessenes Essen auf dem Herd in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Rasch beendet war ein Feuerwehreinsatz am Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße in den Feldgärten. © Bartels

Sulingen – Ein vergessener Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Küchenherd war der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz am Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße In den Feldgärten in Sulingen.

Um 12.16 Uhr waren die Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen sowie der Einsatzleitwagen (ELW) aus Groß Lessen alarmiert worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute bereits den Topf selbst ins Freie gebracht, sodass ein Teil der Feuerwehrkräfte noch auf der Anfahrt wieder zurückgeschickt werden konnte.

Eine Person aus der Wohnung wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, während die Einsatzkräfte die Wohnung lüfteten und auf weitere Glutstellen kontrollierten. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz für die zwölf Feuerwehrleute vor Ort beendet.