Nach Verfolgungsjagd landet junger Sulinger in Haft

Sulingen - Gleich eine ganze Reihe an Vergehen wirft die Polizei in Sulingen einem 20-Jährigen vor. Am Freitag ist der Sulinger den Beamten gegen 16.30 Uhr erneut ins Netz gegangen. Nun sitzt der junge Mann erst einmal in Haft.

Der Inhaftierung ging eine längere Fahndung voraus. Eine Beamtin des Einsatz- und Streifendienstes entdeckte den amtsbekannten Mann in ihrer Freizeit. Er fuhr mit einem am vergangenen Wochenende in Uchte entwendeten VW Golf die B61 im Bereich Kirchdorf. Die Beamtin nahm die Verfolgung auf und teilte den Kollegen fortlaufend den aktuellen Standort mit.

Hinzugerufene Beamte aus Sulingen erreichten das Fahrzeug in Höhe einer Tankstelle in Kirchdorf. Der junge Mann ergriff sofort die Flucht und befuhr die angrenzenden Straßen im Ortsgebiet Kirchdorf und Bahrenborstel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h, teilte die Polizei am Samstag mit. Letztlich gab der Beschuldigte nach etwa zehnminütiger Flucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf und stellte sich. Er wurde festgenommen und auf die Wache in Sulingen gebracht.

Verdacht auf Tankbetrug und Ungehorsamshaft

Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der junge Sulinger ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zum wiederholten Mal aufgefallen. Er steht desweiteren im Verdacht, am vergangenen Sonntag einen Tankbetrug in Sulingen begangen zu haben. Ermittlungen dazu dauern noch an.

Da der Beschuldigte in der jüngsten Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte zu diversen Gerichtsterminen nicht erschienen war, ordnete der örtliche Richter die sogenannte Ungehorsamshaft an. Er wurde der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Das Auto wurde sichergestellt.

