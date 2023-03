Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall bei Sulingen

Von: Harald Bartels

Mit einem Verkehrsunfall endete eine Verkehrskontrolle.

Sulingen – Mit einem Unfall endete am späten Freitag, 17. März, eine Verkehrskontrolle in Sulingen.

Gegen 23.45 Uhr wollten Beamte des Sulinger Polizeikommissariats an der Straße In den Feldgärten einen Seat Leon kontrollieren. Der Fahrer, ein 24-jähriger Bassumer, entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete auf die Bundesstraße 61 in Richtung Bassum. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er jedoch im Rathloser Ortsteil Stadt nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam.

Dabei verletzte sich der 26-jährige Beifahrer leicht; ein Rettungswagen brachte ihn zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Seat verändert worden waren und für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weil die Polizeibeamten bei ihm den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln vermuteten, wurde dem Bassumer eine Blutprobe entnommen; die Ergebnisse der Untersuchung liegen nach Polizeiangaben aber noch nicht vor.