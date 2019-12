Verein möchte Schießstand erwerben

Nordsulinger Schützen bilden Kommission um Finanzierung zu klären

+ Vereinsmeistern und geehrte Mitglieder: Harald Theilkuhl, Alexandra und Jens Hiller, Tanja Hollmann, Rudolf Mesloh, Volkmar Meyer, Milena Meyer, Heinz Schmitting und Tanja Meyer mit Präsident Maik Borchers (von links). Foto: Schützenverein Nordsulingen

Nordsulingen – Auf die aktuelle Situation in Sachen Mietvertrag für den Schießstand ging Präsident Maik Borchers im Rahmen der Generalversammlung des Schützenvereins Nordsulingen am Samstagabend im Restaurant Dahlskamp ein, teilt Sandra Husmann für den Vorstand mit: „Derzeit existiert ein Mietvertrag mit Inge Hertzer, der unserem Verein keine Rechte auf das Gebäude sichert. Seit Längerem steht der Vorstand mit Inge Hertzer in Verhandlungen, kurzfristig hat sie unserem Verein die Möglichkeit angeboten, die Fläche von ihr zu kaufen.“