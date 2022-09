Vanessa Hoffmann bietet Schnupperstunden für Kinderyoga in Sulingen

Von: Harald Bartels

Die Yoga-Position „Baum“ zeigt hier Vanessa Hoffmann. © Bartels

Sulingen – Yoga ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, doch bislang richtete sich das Angebot eher an Erwachsene. Das will Vanessa Hoffmann ändern: Am 6. und 13. Oktober bietet sie in der Yogaschule Sulingen, Lange Straße 53 (Eingang Schmiedestraße) Schnupperstunden für Kinderyoga.

Bereits in der Pubertät habe sie sich, angeregt durch ihre Mutter, mit Yoga beschäftigt, berichtet die 24-Jährige. 2018 habe sie für sechs Monate in einem Ashram gelebt, 2019 die Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen, die sie 2020 abschloss. „Mein Fokus war schnell bei Kindern und Jugendlichen.“ Deswegen habe sie begonnen, in Eydelstedt spezielle Yogakurse für Jüngere zu geben. Vermehrt seien auch Anfragen von Eltern aus anderen Orten gekommen – „jetzt ist es an der Zeit, den Radius zu erweitern.“ Bisher habe es ein solches Angebot in Sulingen noch nicht gegeben, sie sei sehr froh, dafür in der Yogaschule einen Platz gefunden zu haben.

Kinderyoga unterscheide sich deutlich von der Form, wie sie Erwachsene praktizieren: „Es ist viel belebter, das ist ein großer Unterschied.“ Und im Wechsel von An- und Entspannung seien „die Entspannungsphasen wesentlich kürzer, weil Kinder sich schneller entspannen können.“ Auch der Umgang mit den Yoga-Positionen sei eher spielerisch: „Für Kinder ist es ganz natürlich, mal ein Tier nachzuahmen.“ Das werde dann eingebunden in eine Geschichte, etwa von einem Besuch auf dem Bauernhof. Am beliebtesten sei der „Hund“, aber auch der „Löwe“ komme gut an, denn dabei werde – natürlich – auch gebrüllt. Allerdings werde die korrekte Ausführung der Positionen nicht so streng überwacht, auch die Haltephase sei kürzer als bei Erwachsenen: „Es geht um die Bewegungserfahrung und die Freude an der Bewegung.“

Dennoch ist auch Platz für ruhige Momente: Vorab würden gemeinsam Regeln und Grenzen besprochen, erläutert Vanessa Hoffmann, denn auch das soziale Miteinander solle gestärkt werden. Ebenso werde über Gefühle geredet, wobei es auch darum gehe, die Gefühle zuzulassen und einander zuzuhören. Es gebe kleine Meditationen zwischendurch, um die Konzentration zu fördern, in kreativen Phasen werde gemalt oder gebastelt, um zur Ruhe zu kommen. „Wichtig ist: Die Kinder dürfen einfach sein.“

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, lediglich „gemütliche Kleidung“ sollten die Kinder mitbringen. Die Schnupperstunden am 6. und 13. Oktober sind aufgeteilt in zwei Altersgruppen: Die Stunde von 15 bis 16 Uhr richtet sich jeweils an Drei- bis Sechsjährige, während von 16.15 bis 17.15 Uhr Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren an der Reihe sind. Telefonisch (01 76 / 61 02 39 15) nimmt Vanessa Hoffmann die Anmeldungen entgegen und gibt gerne weitere Informationen.