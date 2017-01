Urteil: Landvolk erhält sechs Millionen Euro

SULINGEN/CELLE - Im Rechtsstreit um windige Geschäfte mit der Windkraft hat der neunte Zivilsenat am Oberlandesgericht (OLG) Celle gestern das Urteil gesprochen: Das Landvolk Grafschaft Diepholz erhält sechs Millionen Euro zurück – den Löwenanteil davon von seinem ehemaligen Vorsitzenden Lothar Lampe, einst Geschäftsführer der Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft.

Mit dieser Entscheidung des neunten Zivilsenats und seiner Vorsitzenden Richterin Annette Wiegand-Schneider bekommt das Landvolk 1,7 Millionen Euro mehr, als es bei einem Vergleich auf Widerruf gewesen wären. Wie berichtet, hatten die Ortsvertrauensleute des Landvolks mit großer Mehrheit (172 Stimmen) gegen diesen Vergleich gestimmt und ein Urteil in dem Prozess mit drei Beklagten gefordert: Lothar Lampe, die Firma Westwind und ihr Geschäftsführer Gerard Meinderstma.

Wie Jessica Lass als Pressesprecherin des Oberlandesgerichtes auf Nachfrage erklärte, geht es im Urteil um insgesamt drei millionenschwere Beträge. Zu den Spenden in Höhe von 1,19 Millionen Euro vertrete der Senat die Auffassung, dass der Geschäftsführer der Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft in diesem Fall seine Kompetenzen überschritten habe. Im Klartext: Lampe hätte diese Entscheidung nicht allein treffen dürfen. Und: Bei Beraterhonoraren in Höhe von 2,075 Millionen Euro habe der Senat keine plausiblen Gründe für die Zahlung feststellen können. Ebenso wenig sei nachvollziehbar, ob und welche Gegenleistungen die Klägerin, also die Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft, dafür erhalten habe.

Zum dritten ging es um Zahlungen in Höhe von 2,8 Millionen Euro „unter Dritten“ – darunter Unternehmen, an denen Lothar Lampe wirtschaftlich beteiligt war. Für den Senat sei nicht erkennbar gewesen, ob es für diese Zahlungen reale Hintergründe gegeben habe und ob die Landvolk-Dienstleistungsgesellschaft angemessene Leistungen dafür erhalten habe, so die Pressesprecherin des OLG.

Rückblick: In der vorigen Instanz, der zehnten Zivilkammer am Landgericht Verden, hatte die Vorsitzende Richterin Michaela Brunssen von „Schmiergeldzahlungen“ gesprochen.

Der neunte Zivilsenat am Oberlandesgericht Celle entschied gestern, dass für 3,41 von den insgesamt sechs Millionen Euro alle drei Beklagten gesamtschuldnerisch haften. Sprich: Lothar Lampe sowie die Firma Westwind und ihr Geschäftsführer Gerard Meinderstma. Von wem sich das Landvolk welchen Anteil zurückholt, war gestern noch nicht klar. „Das werden wir gemeinsam mit unseren Anwälten entscheiden“, erklärte Stefan Meyer als agrarpolitischer Referent für den Landvolkverband Diepholz. „Das Ergebnis kann aus Sicht des Landvolks durchweg als sehr positiv bewertet werden, auch dass das Gericht nun so schnell ein klares Urteil gefällt hat“, sagte Meyer und fügte hinzu: „Eine Revision gegen das Urteil ist nicht zugelassen.“ Das bestätigte OLG-Pressesprecherin Jessica Lass. Die Beklagten könnten aber eine Nicht-Zulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erheben, sagte sie.

Von Anke Seidel