„Untragbare Bedingungen“

Bahnstrecke Sulingen-Staffhorst: Stadtrat verzichtet auf Teilnahme an Versteigerung

+ Vor der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend berieten die Mitglieder des Rates hinter verschlossenen Türen über die Beteiligung an der Versteigerung der Bahnstrecke Sulingen-Staffhorst. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Stadt Sulingen wird sich nicht an der für Freitag vom Auktionshaus Karhausen in Berlin angesetzten Auktion der Bahnstrecke Sulingen-Staffhorst beteiligen. Darauf verständigte sich der Rat der Stadt am späten Donnerstagabend in einer kurzfristig angesetzten Sitzung. Von den 22 an der Sitzung teilnehmenden Ratsmitgliedern stimmte lediglich Uwe Overhoff (Frei Wähler Sulingen) für die Teilnahme an der Auktion. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich ihrer Stimmen.