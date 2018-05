Unterschriften liegen beim Landkreis

Aktionen des Seniorenbeirates und von Andreas Schünemann zur Stützung von „Hin und weg“

+ Unterschriftenübergabe: Ulrike Tammen, Eva Kurth, Andreas Schünemann und Ortwin Stieglitz (von links). - Foto: Seidel

Sulingen / Diepholz - Eva Kurth als Sprecherin des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Sulingen und Andreas Schünemann, Initiator der Online-Petition, haben am Mittwoch und Donnerstag ihrer Forderung nach Erhalt und Förderung des Möbelkaufhauses „Hin und weg“ von Bethel im Norden an der Nienburger Straße in Sulingen Nachdruck verliehen.