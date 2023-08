KunstHof Bockhorn: Unterhaltsames Konzert in stimmungsvollem Ambiente

Teilen

„The Josie White Revival Band“ überzeugten ihr Publikum auf dem KunstHof Bockhorn. © Privat

Sulingen – Als die Musiker am Samstag auf dem KunstHof Bockhorn eintreffen, fallen noch Regentropfen eines Gewitters, das sich aber entschloss, nicht über Sulingen, sondern weiter südlich niederzugehen.

Die ersten Besucher stehen da schon, ausgerüstet mit Schirmen und Regenkleidung, vor der Bühne. Im wunderbaren Ambiente der über 300 Jahre alten Hofstelle und seines Gartens wird kurzentschlossen das Programm geändert: Die Band beginnt akustisch mit einem ersten musikalischen Rundgang durch die Reihen des zahlreich erschienenen Publikums. Machen dann den Soundcheck und ziehen die Besucher mit zwei elektronisch verstärkten Music Acts in ihren Bann.

„The Josie White Revival Band“ macht seit 30 Jahren irische, schottische und amerikanische Musik – Songs und Instrumentals, gleichermaßen. Neben irischen Klassikern wie „Whiskey in the Jar“, „Dirty Old Town“ oder „Molly Malone“, die auch diesmal die Besucher mitrissen und zum Mitsingen animierte, gab es von Bluegrass, Rock, Pop, Swing, Blues oder Jazz infizierte Saitensprünge, die nicht minder stimmungsvoll unterhielten.

Die drei Musiker, Willie Burger (Gesang, Gitarre, Violine, Mandoline), Bernd Vogelei (Gesang, Gitarre, Banjo) und Jürgen Schöffel (Gesang, Gitarre, Bass) kommunizierten mit dem Publikum informativ über die Stücke und gaben humorvoll Infos über Hintergründe. Sie regten mit ihrer Musik zum Mitwippen, -klatschen und -singen ein, was die Besucher mit langem und enthusiastischem Applaus honorierten.

Der Name der Band geht zurück auf einen alten Fiddler aus Ardara im County Donegal, der Willie Burger in den frühen 1970er Jahren inspiriert hat, irische Musik zu machen. Erst sehr viel später erfuhr der Bandleader Burger bei einem weiteren Irlandbesuch – nicht nur zu seiner eigenen Überraschung – dass Josie eigentlich James Josie McHugh hieß und gar nicht „White“, was aber dem Temperament und Unterhaltungswert der Musik keinen Abbruch tat, und was sie am Samstag aufs Neue bewiesen.

Die Musik „sehr hörenswert und anregend“, die Unterhaltung „sehr humorvoll und informativ“, das Ambiente „sehr beeindruckend und sehenswert“ befanden einige Besucher und folgerten: Sie wollen auf jeden Fall wiederkommen.