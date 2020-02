„Unser Job ist gar nicht so unwichtig“

Sulingen – Wie wird die Zukunft des Lebensmitteleinzelhandels im ländlichen Raum aussehen? Wie wird sich in den kommenden zehn Jahren der Einkauf gestalten, und wie werden die Einkäufe bezahlt? Diesen und anderen Fragen gingen die Schülerinnen und Schüler der Klasse WKE3 des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) am Standort Sulingen im Rahmen eines Marketingprojektes nach, dessen Ergebnisse sie nun vorstellten.

Unter der Leitung von Fachlehrer Philipp Warnath hätten sie zunächst eine Mindmap erstellt und Ideen zusammengetragen, berichtet Lea Meyer aus Sulingen. Anschließend habe man sich in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine habe eine Umfrage vorbereitet und umgesetzt, die zweite Internetrecherchen zu den einzelnen Themenbereichen betrieben.

Es sei wichtig, nicht von eigenen Annahmen auszugehen, sondern zu wissen, was die Kunden tatsächlich denken, nennt Hakan Coskun (Sulingen) das Ziel der Umfrage. In Vierer- und Fünfergruppen befragten die angehenden Einzelhandelskaufleute Ende Oktober die Kunden an sieben Standorten im Süden des Landkreises Diepholz: im Rewe-Markt und im E-Center in Sulingen, im Combi und im Hagebaumarkt in Diepholz, im Aldi und im Combi in Lemförde sowie im Jibi-Markt in Borstel. Von Anfang Oktober bis Anfang November bestand zudem die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen. Insgesamt nahmen mehr als 900 Personen an der Befragung teil.

Die größte Gruppe unter den Teilnehmern stellte die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre mit 22 Prozent vor der Gruppe 26 bis 35 Jahre mit 17 Prozent und der Gruppe 46 bis 55 mit 16 Prozent. Die überwiegende Mehrheit der Befragten (63 Prozent) kauft zwei bis vier Mal pro Woche ein, nennt Eike Hühnert aus Wetschen eine Erkenntnis, 18 Prozent kommen auf fünf bis sieben Einkäufe, 15 Prozent kaufen einmal pro Woche oder seltener ein – aber vier Prozent suchen acht Mal pro Woche oder häufiger ein Geschäft auf. Das seien eher Ältere, die auch einkaufen gingen, um Menschen zu treffen, sagt Gizen Doganay aus Lemförde, aber auch Schüler, die sich in der Pause etwas zu essen kaufen wollten. Nicht in Zahlen festgehalten, aber trotzdem auffällig: „Morgens sind die Kunden weniger gestresst als nachmittags“, hat Tamara Verbarg aus Sulingen festgestellt. Vormittags hätten sich die Befragten Zeit genommen für ihre Antworten, während später am Tag die Fragen oft nur im Laufen beantwortet worden seien.

Die Ergebnisse der Umfragen hielten einige Überraschungen bereit: Dass so viele Kunden noch Bargeld nutzen, habe sie überrascht, bekennt Sina Renneberg aus Sulingen: „Ich hätte eine deutliche Veränderung erwartet.“

Überraschend gewesen sei auch die geringe Nachfrage nach Lieferdiensten, sagt Hakan: „Der Großteil will lieber selbst im Geschäft die Artikel aussuchen und das nicht den Mitarbeitern überlassen.“

Ebenfalls deutlich: Den Befragten war die Qualität der Lebensmittel am wichtigsten, mit spürbarem Abstand vor dem Preis und der Regionalität. Sie habe gedacht, dass Bio-Produkte den Kunden wichtiger seien, so Tamara.

Aus den Ergebnissen leiteten die Schüler auch Vorschläge ab für die Unternehmen, wobei das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielte. So recherchierten sie einen Biokunststoff aus Hanf als Alternative zu Plastikverpackungen, und für Mehrwegdosen aus Kunststoff, mit denen Kunden an Bedientheken ihre Einkäufe ohne Einwegverpackung erhalten können, erarbeiteten sie ein Pfandsystem – damit vergessene Dosen nicht länger als Ausrede gelten können.

Auch über das Pfandwesen bei Getränkekisten haben sie sich Gedanken gemacht, denn, wie Stella Panitzsch bei der Firma Lütvogt in Wagenfeld ermittelte, die Getränkeindustrie hat damit zu kämpfen, dass nicht genügend Pfandkisten zurückgegeben werden, sodass sie teuer nachproduziert werden müssen. Hier empfehlen die Schüler einen höheren Pfandpreis, um einen stärkeren Anreiz zur Rückgabe zu bieten.

Eine weitere Empfehlung der Schüler an die Unternehmen lautet, nicht nur die großen Plastiktüten abschaffen, sondern auch die kleinen für Obst und Gemüse. Die würden nämlich oft zweckentfremdet als Ersatz für große Plastiktüten, weiß Gizen. Das sei aber eher ein Problem der jungen Generation, ergänzt Sirin Uzma aus Borstel: „Die Älteren haben eigentlich immer einen eigenen Beutel für die Einkäufe dabei, während die Jugendlichen eine Tüte haben wollen.“

Auch für das eigene Einkaufverhalten ziehen die Schüler Lehren aus ihrem Projekt: „Wir haben gesehen, dass es besser ist, Struktur in den Einkauf zu bringen, indem man sich einen Einkaufszettel schreibt und nicht spontan einkauft“, sagt Tamara. Man müsse die eigenen Gewohnheiten verändern für ein nachhaltigeres Einkaufsverhalten, aber das werde dauern. Angesichts der Antworten sei ihnen aber auch klar geworden, welche Bedeutung der Lebensmitteleinzelhandel vor Ort noch hat – Sina: „Unser Job ist gar nicht so unwichtig.“